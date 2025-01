Mendoza: estaba internada grave y antes de morir pudo denunciar que un enfermero la violaba

mensaje.jpg

Todo comenzó el 12 de diciembre pasado, aunque la historia se conoció recién ahora, cuando su madre fue a visitarla a la Unidad de Cuidados Intensivos en la que Evelyn estaba internada. La mujer, de apenas 35 años y madre de dos hijos, una adolescente de 15 y un varón de 17 años, no podía hablar y le escribió en una servilleta un estremecedor mensaje: "Me violan, me violan".

Sus familiares intentaron que Evelyn les diera más detalles y ella volvió a escribir: "ene fm e, el vienes". Las autoridades intentan determinar ahora si el presunto agresor sexual era un enfermero.

La familia de la mujer denunció ese mismo día el abuso sexual del que había sido víctima su hija y se abrió una causa que está a cargo del fiscal Flavio D’Amore, quien está subrogando a su par Darío Nora durante la feria.

D'Amore ordenó recabar las imágenes de las cámaras de seguridad del sector del centro asistencial donde estaba internada la víctima para tratar de identificar a los enfermeros que estaban a cargo de los cuidados de los pacientes en los días previos a la denuncia.

Por otra parte, a partir de la muerte de la denunciante, se inició un nuevo expediente a cargo del fiscal de Homicidios Carlos Torres que busca esclarecer si hubo o no mala praxis durante la operación a la que debió ser sometida la mujer por una afección intestinal, cuadro que le provocó la muerte semanas más tarde.