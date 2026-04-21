Fallo en Mendoza: popular empresa de gaseosas tiene cinco días para pagar una indemnización de $800 millones

En una primera instancia, la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael había fijado una indemnización cercana a los $1.500 millones, compuesta por capital, intereses y costas. Sin embargo, tras la apelación de la empresa, la Suprema Corte provincial redujo el monto de los intereses al aplicar la tasa de préstamos personales del Banco Nación y considerar el perfil económico del demandante.

Con el rechazo del último recurso presentado por Refres Now, la sentencia quedó firme y obliga a la empresa a cumplir con el pago en los plazos establecidos, cerrando así un litigio que se extendió durante varios años en la Justicia laboral mendocina.