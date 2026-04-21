Fallo en Mendoza: popular empresa de gaseosas tiene cinco días para pagar una indemnización de $800 millones
La Justicia de Mendoza rechazó el último recurso de la empresa y dejó firme la sentencia por despido.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ordenó a la empresa Refres Now, que comercializa la marca Manaos, pagar una indemnización superior a los $800 millones a un trabajador despedido, luego de rechazar un recurso extraordinario con el que la firma buscaba llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación.
El fallo del máximo tribunal provincial dejó firme la sentencia previa y estableció un plazo de cinco días hábiles para que la compañía abone la suma, que asciende a $807.676.293,72, monto al que deberán sumarse intereses hasta su cancelación total. La resolución fue firmada por los jueces Omar Palermo, Norma Llatser y Mario Adaro.
Según consignó el medio Los Andes, la Corte mendocina desestimó el planteo de la empresa al considerar que no existía una cuestión federal que justificara la intervención del máximo tribunal nacional. En ese sentido, sostuvo que los argumentos presentados por la defensa ya habían sido analizados en instancias anteriores y que el reclamo resultaba improcedente.
El conflicto se originó a partir de una demanda iniciada por un exempleado que se desempeñó como distribuidor en Mendoza, San Juan y La Pampa entre 2013 y 2022. El trabajador denunció irregularidades en su relación laboral, entre ellas falta de registración adecuada, descuentos indebidos y maniobras de evasión previsional.
De acuerdo con la causa, la relación laboral comenzó de hecho en 2013, aunque fue formalizada recién en 2015 mediante esquemas contractuales que, según la Justicia, no reflejaban la verdadera naturaleza del vínculo. Ante esta situación, el empleado inició acciones legales por despido indirecto.
En una primera instancia, la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael había fijado una indemnización cercana a los $1.500 millones, compuesta por capital, intereses y costas. Sin embargo, tras la apelación de la empresa, la Suprema Corte provincial redujo el monto de los intereses al aplicar la tasa de préstamos personales del Banco Nación y considerar el perfil económico del demandante.
Con el rechazo del último recurso presentado por Refres Now, la sentencia quedó firme y obliga a la empresa a cumplir con el pago en los plazos establecidos, cerrando así un litigio que se extendió durante varios años en la Justicia laboral mendocina.
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