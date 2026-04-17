Descubrí Mendoza: el destino con numerosos atractivos naturales ideal para conocer y recorrer
Una localidad que suele recibir un gran número de visitantes y con un complejo en el que la tranquilidad se hace presente en cada espacio.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares de nuestro país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Cacheuta es un oasis del turismo en Mendoza por sus reconocidas termas que están ubicadas en el medio de la precordillera de Los Andes. La localidad es el destino indicado para relajarse entre sus cálidas aguas y sus magníficas vistas a las montañas y al río que le da el nombre a la provincia.
Qué se puede hacer en "Cacheuta"
El parque de agua termal de la localidad tiene distintos piletones, parque acuático, spa y ofertas hidroterapeuticas con temperaturas que varían entre los 28 y 40 grados centígrados.
Este complejo tambien cuenta con la base para el turismo aventura de la localidad. Estas propuestas incentivan a los visitantes a que recorran la zona y reconozcan la naturaleza local de una manera divertida. Hay caminos de trekking, opciones para escalar, tirolesas y la posibilidad de alquilar botes para hacer rafting en el río Mendoza.
La gastronomía también está presente en Cacheuta, la localidad cuenta con distintos restaurantes de gran nivel, que acompañarán sus platillos con los reconocidos vinos de la región.
Otras de las principales atracciones de la localidad es la Estación de Cacheuta que ofrece una hermosa vista al río y a su puente colgante. La economía de la zona se vuelca al turismo y, en varias secciones del pueblo, se pueden encontrar distintos emprendimientos y ferias con productos regionales.
Dónde queda "Cacheuta"
La localidad se encuentra dentro del departamento Luján de Cuyo.
Cómo llegar "Cacheuta"
Para llegar a ella desde la capital de Mendoza, se deberá emprender un viaje de sólo 40 minutos. El turista debe tomar la Ruta Provincial 82 hasta el kilómetro 39, en este recorrido pasará por las localidades de Godoy Cruz y Chacras de Coria.
Existen otras posibilidades para dirigirse a Cacheuta, en el caso de no contar con un vehículo. Una son los viajes en colectivo por parte de la empresa Andesmar, que tienen un recorrido de alrededor de una hora. Otra opción son los traslados propios del Parque Termal, que se hacen en combis desde la Plaza Indecencia de la ciudad de Mendoza. Este lugar se encuentra entre las calles Sarmiento y Chile. Además se recuerda que se debe adquirir el traslado con anterioridad en el sitio termascacheuta.com
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