Descubrí Mendoza: el destino con numerosos atractivos naturales ideal para conocer y recorrer

Otras de las principales atracciones de la localidad es la Estación de Cacheuta que ofrece una hermosa vista al río y a su puente colgante. La economía de la zona se vuelca al turismo y, en varias secciones del pueblo, se pueden encontrar distintos emprendimientos y ferias con productos regionales.

Termas Cacheuta Termas Cacheuta

Dónde queda "Cacheuta"

La localidad se encuentra dentro del departamento Luján de Cuyo.

Cómo llegar "Cacheuta"

Para llegar a ella desde la capital de Mendoza, se deberá emprender un viaje de sólo 40 minutos. El turista debe tomar la Ruta Provincial 82 hasta el kilómetro 39, en este recorrido pasará por las localidades de Godoy Cruz y Chacras de Coria.

Existen otras posibilidades para dirigirse a Cacheuta, en el caso de no contar con un vehículo. Una son los viajes en colectivo por parte de la empresa Andesmar, que tienen un recorrido de alrededor de una hora. Otra opción son los traslados propios del Parque Termal, que se hacen en combis desde la Plaza Indecencia de la ciudad de Mendoza. Este lugar se encuentra entre las calles Sarmiento y Chile. Además se recuerda que se debe adquirir el traslado con anterioridad en el sitio termascacheuta.com