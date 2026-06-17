Mendoza: rescataron a un pony que había sido robado y estaba a la venta en una plataforma online
La Policía Rural de Mendoza localizó el lunes pasado en San Rafael a un pony que había sido denunciado como hurtado. El hombre que lo tenía no quería tenerlo.
La Policía Rural de Mendoza recuperó esta semana un pony que había sido robado de una casa en San Rafael, a 245 kilómetros de la capital provincial. El animal fue hallado en buen estado de salud gracias a que el ladrón intentó venderlo a través de las redes sociales.
Los dueños legítimos del pony habían denunciado su hurto días atrás y el lunes de esta semana efectivos de la Policía Rural realizaron un operativo realizado el lunes en una vivienda ubicada en Callejón Iguazú al 1200, donde por fin dieron con él.
En el informe del allanamiento figura que los efectivos de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y los oficiales secuestraron "un equino macho, raza poni, pelaje overo colorado, orejano y con marca a fuego, cuyas características coincidían con las denunciadas por la víctima".
Abigeato e intento de venta en Facebook
Fuentes del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza detallaron que un hombre quedó detenido en el allanamiento del lunes por la tarde en conexión con el caso de abigeato (figura que corresponde al robo o hurto de ganado).
La pista clave para resolver el caso del robo del pony fue que el hombre que se lo llevó simplemente pretendía venderlo a través de Facebook Marketplace, la plataforma de Meta para negocios entre particulares.
Alguien tuvo la brillante idea de revisar la plataforma en cuestión y ahí apareció el pony hurtado, lo que permitió orientar las tareas de investigación y reunir los elementos necesarios para solicitar la orden de allanamiento.
Con la orden en mano y todas las de la ley, los efectivos rescataron al animal y lo trasladaron a un corral habilitado por la Dirección de Ganadería, donde quedó resguardado mientras la justicia de Mendoza resuelve si se lo regresa a su familia original.
Al sospechoso, mientras tanto, lo detuvieron y le secuestraron el celular para ser peritado.
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