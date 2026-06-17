Mendoza: rescataron a un pony que había sido robado y estaba a la venta en una plataforma online

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Alguien tuvo la brillante idea de revisar la plataforma en cuestión y ahí apareció el pony hurtado, lo que permitió orientar las tareas de investigación y reunir los elementos necesarios para solicitar la orden de allanamiento.

Con la orden en mano y todas las de la ley, los efectivos rescataron al animal y lo trasladaron a un corral habilitado por la Dirección de Ganadería, donde quedó resguardado mientras la justicia de Mendoza resuelve si se lo regresa a su familia original.

Al sospechoso, mientras tanto, lo detuvieron y le secuestraron el celular para ser peritado.