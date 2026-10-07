Mendoza: un chico de 12 años que estaba desaparecido fue hallado sin vida en un canal de riego

La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca establecer con precisión cómo ocurrió el episodio. La principal hipótesis es que el chico habría vuelto a ingresar al canal y fue arrastrado por la corriente.

Suspendieron las clases por la muerte del alumno

La tragedia generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa de la Escuela 1-251 “Presidente Marcelo Torcuato de Alvear”, donde asistía el niño. El establecimiento está ubicado a pocos metros del lugar donde ocurrió el hecho.

Ante la noticia, las autoridades decidieron suspender las clases presenciales durante este miércoles para acompañar a la familia y contener a los alumnos y docentes afectados por la muerte del chico.

La comunidad educativa quedó profundamente impactada por lo ocurrido y se organizó para acompañar a los familiares en este difícil momento. Además, los bomberos voluntarios de Barriales, que participaron del operativo de búsqueda, impulsaron una colecta solidaria para ayudar a la familia.