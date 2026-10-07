Mendoza: un chico de 12 años que estaba desaparecido fue hallado sin vida en un canal de riego
El cuerpo del menor fue hallado en la zona de Ruta 60 y Chileno Herrera, en la localidad de Junín, luego de un amplio operativo de búsqueda.
Un nene de 12 años murió ahogado en un canal de riego de Junín, Mendoza, después de desaparecer mientras estaba junto a su papá en una zona cercana al cauce. El cuerpo fue encontrado varias horas después, durante un amplio operativo de búsqueda que involucró a policías, bomberos y equipos especializados.
La víctima fue identificada como Nahuel González. De acuerdo con las primeras informaciones, el chico había sido visto por última vez en la tarde del martes, cuando se encontraba junto a su padre refrescándose en un cauce de riego de la zona. Ambos salieron del agua, pero mientras el hombre se dirigió a la casa de una vecina por unos minutos, el niño se quedó solo en el lugar.
Al regresar, el padre advirtió que Nahuel ya no estaba y, ante la imposibilidad de ubicarlo por sus propios medios, dio aviso de inmediato a las autoridades. A partir de ese momento se montó un amplio operativo de búsqueda que incluyó a Bomberos, efectivos de la Policía de Mendoza, equipos VANT (vehículos aéreos no tripulados), personal de Irrigación y el helicóptero policial Halcón 2.
El hallazgo y las primeras hipótesis de los investigadores
Según detallaron fuentes policiales y recogió el diario Los Andes, el cuerpo fue encontrado a las 21:07 en las inmediaciones de la Ruta 60 y Chileno Herrera, en la zona del Canal de la Patria, uno de los cursos de agua que atraviesan el distrito de La Colonia. Miembros del Grupo Operativo de Buceo de la Policía localizaron el cadáver atrapado debajo del camino, en el interior del canal.
Los investigadores presumen que, en un momento aún no determinado, Nahuel habría regresado por sus propios medios al cauce y habría sido arrastrado por la fuerte corriente, quedando luego atrapado en un sector de difícil acceso. Las pericias forenses y las actuaciones judiciales en curso buscarán despejar dudas sobre la mecánica exacta del hecho y establecer eventuales responsabilidades.
La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca establecer con precisión cómo ocurrió el episodio. La principal hipótesis es que el chico habría vuelto a ingresar al canal y fue arrastrado por la corriente.
Suspendieron las clases por la muerte del alumno
La tragedia generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa de la Escuela 1-251 “Presidente Marcelo Torcuato de Alvear”, donde asistía el niño. El establecimiento está ubicado a pocos metros del lugar donde ocurrió el hecho.
Ante la noticia, las autoridades decidieron suspender las clases presenciales durante este miércoles para acompañar a la familia y contener a los alumnos y docentes afectados por la muerte del chico.
La comunidad educativa quedó profundamente impactada por lo ocurrido y se organizó para acompañar a los familiares en este difícil momento. Además, los bomberos voluntarios de Barriales, que participaron del operativo de búsqueda, impulsaron una colecta solidaria para ayudar a la familia.
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