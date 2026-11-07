Mendoza: un hombre murió tras chocar contra un caballo cuando iba a su trabajo
Ocurrió en la localidad de Las Heras, cuando el conductor de 30 años se dirigía hacia el Parque Industrial de la ciudad.
Un hombre de 32 años murió este viernes en la localidad de Las Heras, provincia de Mendoza, tras chocar a un caballo con su automóvil mientras se dirigía al Parque Industrial, donde trabajaba.
El conductor viajaba en su vehículo Volkswagen Voyage de color negro hacia el este por la calle Santa Rita con destino al Parque Industrial de la zona. De forma imprevista, el animal se cruzó en el camino y el hombre no pudo esquivarlo, según informó el medio local Diario Uno.
A raíz del golpe, el caballo pasó sobre el parabrisas y el techo del auto, para después caer muerto sobre la calle. En tanto, el vehículo siguió fuera de control y frenó su marcha a unos 20 metros del punto del impacto, sobre un pastizal al costado del camino.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió al automovilista dentro del vehículo y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos. Los profesionales confirmaron luego su fallecimiento.
En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría 36°, Bomberos del Cuartel Central, Policía Vial, Policía Científica y dos ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado. Compañeros de trabajo de la víctima se acercaron al lugar después de conocer lo ocurrido.
La circulación sobre calle Santa Rita permaneció totalmente interrumpida durante el operativo.
Otro accidente en Mendoza
Este hecho se suma a otro accidente trágico ocurrido recientemente en una ruta mendocina, en el que dos mujeres de 52 y 55 años murieron tras chocar el pasado martes por la madrugada en la Ruta Nacional 7, a la altura del departamento de San Martín.
Las víctimas fueron identificadas como Alejandra Flores y Ana Estrada, madre y madrina de un oficial penitenciario que había sido tomado como rehén durante un motín en la cárcel de Boulogne Sur Mer.
El choque ocurrió cerca de las 4.30 a la altura del kilómetro 999, entre el carril Montecaseros y la calle Fernández, durante una intensa lluvia y caída de granizo en la zona.
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