Mendoza: un hombre murió tras chocar contra un caballo cuando iba a su trabajo

La circulación sobre calle Santa Rita permaneció totalmente interrumpida durante el operativo.

Otro accidente en Mendoza

Este hecho se suma a otro accidente trágico ocurrido recientemente en una ruta mendocina, en el que dos mujeres de 52 y 55 años murieron tras chocar el pasado martes por la madrugada en la Ruta Nacional 7, a la altura del departamento de San Martín.

Las víctimas fueron identificadas como Alejandra Flores y Ana Estrada, madre y madrina de un oficial penitenciario que había sido tomado como rehén durante un motín en la cárcel de Boulogne Sur Mer.

El choque ocurrió cerca de las 4.30 a la altura del kilómetro 999, entre el carril Montecaseros y la calle Fernández, durante una intensa lluvia y caída de granizo en la zona.