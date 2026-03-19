Mendoza: un joven de 19 años fue noqueado a la salida de un boliche y lo abandonaron a su suerte
La familia de la víctima confirmó que nadie lo ayudó cuando estaba tendido en una calle, inconsciente. En vez, testigos de la escena grabaron la agresión.
Un adolescente de 19 años fue golpeado de manera brutal a la salida de un boliche en Mendoza y su familia denunció que lo dejaron inconsciente en medio de la calle, abandonado hasta que alguien decidió acercarse a él mientras el resto de los asistentes se peleaba o grababa la secuencia.
El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado pasado a metros de la puerta del boliche Wabi Fun, ubicado en la zona de Luján de Cuyo, a las afueras de la ciudad de Mendoza. Lo que empezó como un encontronazo dentro del local terminó a las piñas en la calle, tal como se puede ver en un video que se volvió viral.
La grabación es la prueba clave no sólo para dar con el agresor que le dio una piña en la cara a Agustín, de 19 años, sino también para corroborar que sólo una persona se acercó a ver cómo estaba.
Testigos de la escena -y hubo varios- dijeron que el hombre que golpeó a Agustín en la cara era parte de un grupo que había hostigado al muchacho adentro del boliche y que hasta uno de ellos había tomado por el cuello a una de sus amigas.
No está claro si la Policía de Mendoza intervino para controlar la situación, pero en el video viral se nota que Agustín intentó separar una pelea entre tres jóvenes y que uno de ellos lo "durmió".
"Ni los patovicas ni la Policía llamaron a una ambulancia", señaló la madre de Agustín en declaracionres reproducidas por el canal A24.
En el video se notó a un hombre en cuchillas al lado de Agustín y a una mujer que encaró a uno de los agresores.
Eventualmente Agustín logró recuperarse, se levantó y llegó a su casa por sus propios medios, pasadas las 7.30 del sábado. Recién el domingo se presentó en un centro médico por el dolor en la cara.
Los médicos le encontraron una fractura de maxilar, una fisura en el pómulo y una lesión en el ojo por la que tendrá que ser operado si quiere recuperarse por completo.
El joven sigue internado en hospital Santa Isabel de Hungría, en Mendoza, mientras sus padres denunciaron falta de asistencia tanto por parte del personal de seguridad del boliche como de la Policía.
"No entiendo el nivel de violencia. Estos chicos salen a buscar problemas", convino el padre de Agustín.
Por más indignante que resulte la viralización del episodio, la difusión del video sirvió para dar con el agresor, que ya está denunciado ante la Oficina Fiscal N°10 de Maipú.
"Se viene una larga recuperación. Le arruinaron la vida a mi hijo", expresó el padre de Agustín.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario