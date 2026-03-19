Mendoza: un joven de 19 años fue noqueado a la salida de un boliche y lo abandonaron a su suerte

golpiza mendoza

"Ni los patovicas ni la Policía llamaron a una ambulancia", señaló la madre de Agustín en declaracionres reproducidas por el canal A24.

En el video se notó a un hombre en cuchillas al lado de Agustín y a una mujer que encaró a uno de los agresores.

Eventualmente Agustín logró recuperarse, se levantó y llegó a su casa por sus propios medios, pasadas las 7.30 del sábado. Recién el domingo se presentó en un centro médico por el dolor en la cara.

Los médicos le encontraron una fractura de maxilar, una fisura en el pómulo y una lesión en el ojo por la que tendrá que ser operado si quiere recuperarse por completo.

El joven sigue internado en hospital Santa Isabel de Hungría, en Mendoza, mientras sus padres denunciaron falta de asistencia tanto por parte del personal de seguridad del boliche como de la Policía.

"No entiendo el nivel de violencia. Estos chicos salen a buscar problemas", convino el padre de Agustín.

Por más indignante que resulte la viralización del episodio, la difusión del video sirvió para dar con el agresor, que ya está denunciado ante la Oficina Fiscal N°10 de Maipú.

"Se viene una larga recuperación. Le arruinaron la vida a mi hijo", expresó el padre de Agustín.