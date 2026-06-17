Mendoza: un joven le partió un ladrillo en la cabeza a un hombre y lo dejó en terapia intensiva

Investigación y detención

A partir del registro fílmico de la zona y los datos aportados por los testigos, la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Guaymallén, junto con la Unidad Fiscal de Homicidios, montaron un operativo que permitió localizar y detener al presunto autor del ataque. El sospechoso fue alojado en la Comisaría 25°.

El atacante, un joven de 28 años quedó imputado por el delito de tentativa de homicidio, aunque la carátula judicial podría modificarse de acuerdo a la evolución del cuadro clínico del paciente.

Mientras Policía Científica trabaja sobre las pruebas recolectadas en el lugar de la agresión, los investigadores no descartan un presunto ajuste de cuentas como el móvil principal del violento cruce.