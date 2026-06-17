Mendoza: un joven le partió un ladrillo en la cabeza a un hombre y lo dejó en terapia intensiva
El hecho ocurrió en el departamento de Guaymallén. El atacante fue detenido y está acusado de tentativa de homicidio.
Una violenta pelea callejera en la localidad mendocina de Guaymallén dejó a un hombre de 31 años internado en grave estado en el Hospital Central. La víctima recibió un ladrillazo en la cabeza durante una discusión en la vía pública y permanece en terapia intensiva, con pronóstico reservado.
El ataque ocurrió durante la noche del lunes en la intersección de las calles Solari y Famatina. En la filmación se observa cómo la víctima intentaba escapar desesperadamente corriendo por la calle, mientras su atacante lo perseguía de cerca.
El agresor logró alcanzarlo a pocos metros y le lanzó un ladrillo que impactó de lleno en su cabeza, provocando que cayera desplomado sobre el asfalto. Lejos de detenerse, el joven de 28 años continuó golpeándolo en el piso con patadas y trompadas antes de darse a la fuga.
La madre del herido fue quien encontró a su hijo gravemente lesionado y llamó de urgencia al 911. A pesar de la severidad del golpe, el hombre logró llegar por sus propios medios a la guardia del Hospital Central.
Sin embargo, tras los estudios médicos pertinentes, se le diagnosticó un traumatismo de cráneo severo y debió ser ingresado de urgencia a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde permanece bajo monitoreo neurológico constante y con riesgo de vida.
Investigación y detención
A partir del registro fílmico de la zona y los datos aportados por los testigos, la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Guaymallén, junto con la Unidad Fiscal de Homicidios, montaron un operativo que permitió localizar y detener al presunto autor del ataque. El sospechoso fue alojado en la Comisaría 25°.
El atacante, un joven de 28 años quedó imputado por el delito de tentativa de homicidio, aunque la carátula judicial podría modificarse de acuerdo a la evolución del cuadro clínico del paciente.
Mientras Policía Científica trabaja sobre las pruebas recolectadas en el lugar de la agresión, los investigadores no descartan un presunto ajuste de cuentas como el móvil principal del violento cruce.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario