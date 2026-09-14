Un premio de $24 millones y una confusión: qué pasó con el Quini 6 en Bariloche
Tras versiones sobre un millonario premio vacante, desde una agencia de Lotería de Río Negro aclararon que se trató de una confusión por un rumor vecinal.
Una versión que comenzó a circular con fuerza en las últimas horas a través de medios locales y redes sociales sobre un supuesto apostador de San Carlos de Bariloche que se había convertido en millonario gracias al Quini 6 y aún no se había presentado a reclamar su premio quedó totalmente descartada.
Sin embargo, desde una agencia oficial de Lotería de Río Negro salieron a aclarar de manera categórica que la información es incorrecta y que no existe ningún ganador barilochense correspondiente al sorteo del pasado miércoles.
El malentendido se desató a partir de un comentario informal entre vecinos que rápidamente escaló como un rumor confirmado. Al respecto, voceros de una agencia oficial explicaron al medio Diario El Cordillerano cómo opera el sistema ante un acierto de estas características: cuando se registra una jugada ganadora, la propia plataforma informática de la lotería emite el alerta automático o la agencia interviniente notifica formalmente a Lotería de Río Negro.
Tras verificar los registros a raíz de la viralización de la noticia, se constató que ninguna boleta de la ciudad resultó premiada.
El origen del rumor en Bariloche y los protocolos de cobro del Quini 6
"Se dio un boca en boca que se descontroló, pero es una confusión y como agencia oficial rectificamos que no hay un ganador en Bariloche", señalaron desde el organismo, indicando además que ya se comunicaron con los responsables del comercio que había sido mencionado inicialmente en las falsas versiones para llevar tranquilidad y desvincularlos de la situación.
No obstante, desde la entidad confirmaron que el premio mayor del sorteo sí tuvo un afortunado en territorio rionegrino, aunque la apuesta ganadora fue efectuada en otra ciudad de la provincia.
Asimismo, recordaron que una vez que se identifica fehacientemente al apostador, los mecanismos de cobro se ajustan estrictamente al monto obtenido y a las normativas vigentes, exigiendo la presentación de la documentación pertinente y, en el caso de sumas elevadas, una declaración jurada respaldatoria antes de concretar la entrega de los fondos. De esta manera, queda formalmente rectificado que no hay ningún premio vacante ni ganador en Bariloche esperando cobrar el millonario pozo.
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