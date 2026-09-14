Un premio de $24 millones y una confusión: qué pasó con el Quini 6 en Bariloche

No obstante, desde la entidad confirmaron que el premio mayor del sorteo sí tuvo un afortunado en territorio rionegrino, aunque la apuesta ganadora fue efectuada en otra ciudad de la provincia.

Asimismo, recordaron que una vez que se identifica fehacientemente al apostador, los mecanismos de cobro se ajustan estrictamente al monto obtenido y a las normativas vigentes, exigiendo la presentación de la documentación pertinente y, en el caso de sumas elevadas, una declaración jurada respaldatoria antes de concretar la entrega de los fondos. De esta manera, queda formalmente rectificado que no hay ningún premio vacante ni ganador en Bariloche esperando cobrar el millonario pozo.