Mendoza: un turista francés murió en el Cajón de Arenales mientras realizaba una travesía
Joel Oliver, de 35 años, se descompensó en la zona de alta montaña de Tunuyán, en la provincia de Mendoza.
Un turista francés murió tras descompensarse mientras realizaba una travesía en el sector del Cajón de los Arenales, un reconocido valle de montaña situado a pocos kilómetros del Manzano Histórico, en Tunuyán, provincia de Mendoza.
El trágico hecho ocurrió el lunes en horas de la tarde, alrededor de las 15. La víctima fue identificada como Joel Oliver, de 35 años y nacionalidad francesa.
Según las primeras informaciones, un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la situación de un hombre que presentaba dificultades para respirar mientras realizaba una excursión por su cuenta en una zona de difícil acceso, pasando el Refugio Portinari.
El alerta derivó en la activación de inmediato de un operativo de rescate por vía terrestre, del cual participaron efectivos de Gendarmería Nacional Argentina -Escuadrón 28 Tunuyán-, junto a personal policial, guardaparques, UPRAM, Bomberos y Policía Turística.
Pese al rápido accionar de los equipos de rescatistas, las condiciones del terreo y la ubicación en la cual se encontraba el excursionista complicaron las tareas de aproximación. Horas más tarde, personal de Gendarmería informó que el turista no presentaba signos vitales.
Los primeros datos recabados al llegar al lugar indicaron que el turista presentaba un cuadro presuntivo de edema pulmonar, una acumulación peligrosa de líquido en los pulmones que puede ser provocada por un ascenso rápido en contextos de gran altitud y esfuerzo físico intenso.
Además, se indicó que, al momento de la descompensación, el hombre estaba acompañado por otra persona.
En el caso intervino la Oficina Fiscal correspondiente, que dispuso las actuaciones de rigor y el levantamiento del cuerpo para avanzar en la investigación y determinar con precisión las causas del fallecimiento.
Cómo es el Cajón de los Arenales en Tunuyán, Mendoza
El Cajón de los Arenales es un valle de alta montaña que se encuentra en la provincia de Mendoza, específicamente en el departamento de Tunuyán, dentro de la Cordillera de los Andes, en la zona conocida como el Cordón del Portillo.
Situado a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, es un lugar elegido por turistas nacionales y extranjeros que sean amantes de la montaña, el trekking y la escalada. Sus paredes de granito y sus imponentes torres hacen de este lugar un sitio paradisíaco.
En el Cajón de los Arenales se pueden realizar diferentes actividades como la escalada deportiva o tradicional, con cientos de rutas para todos los niveles. Además, hay senderos que ofrecen vistas espectaculares de glaciares, arroyos de deshielo y la inmensidad de la cordillera.
La mejor época para ir al Cajón de los Arenales es entre noviembre y marzo, debido a que en invierno la nieve no solo bloquea el camino de acceso, sino que las temperaturas bajas son extremas. A esto se le suma que realizar actividades en este sitio requiere de preparación física, aclimatación y equipamiento adecuados.
