Monstruo suelto en Monte Grande: enterró vivo a su perro, los vecinos lo rescataron y filmaron el horror.

Las imágenes registradas por los vecinos se viralizaron rápidamente y sirven como prueba clave en las denuncias presentadas por maltrato animal contra el agresor, que aún no fue detenido por este horroroso episodio.

Horror en Monte Grande: las consecuencias legales tras el intento de enterrar vivo a un perro

La viralización del video movilizó a las autoridades locales y desató una fuerte exigencia vecinal para que se juzgue el caso como un acto manifiesto de crueldad animal. Conforme a lo reportado por El Diario Sur, el acusado suscribió un acta para formalizar la cesión del perro, lo que permitió ponerlo a resguardo bajo el cuidado de agrupaciones proteccionistas.

Todo el material audiovisual y los elementos recabados serán derivados a una Unidad Funcional de Instrucción (UFI), donde la Justicia analizará las pruebas para establecer la imputación correspondiente. Pese a la gravedad del hecho, hasta ahora no se ha notificado oficialmente la radicación de una denuncia penal ni la imposición de restricciones legales contra el agresor.

El delicado cuadro de salud de Rocky, el perro rescatado tras ser enterrado vivo

Tras el dramático operativo vecinal, efectivos de la Guardia Urbana de Esteban Echeverría trasladaron al animal al centro veterinario municipal para brindarle las primeras atenciones de emergencia. Allí, los médicos veterinarios constataron que Rocky padece distemper (moquillo), una severa afección viral que compromete gravemente su cuadro general. A esto se sumaron un diagnóstico de infestación por garrapatas y marcados signos de abandono.

Frente a la complejidad de su estado, se dispuso su derivación a un centro asistencial especializado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde quedó bajo la tutela de agrupaciones proteccionistas. Según consignó La Unión, el pronóstico de Rocky se mantiene reservado y su estado es crítico debido al avanzado desarrollo de la enfermedad. En tanto, una de las mujeres que participó de su rescate asumió formalmente la responsabilidad de coordinar su tratamiento y seguimiento médico.

"Colmillitos al rescate" es la ONG que cuida y asiste a Rocky. Aseguran que, por el momento, está estable, y ya comienzan a buscar hogar de tránsito.