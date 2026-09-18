Merlo: los chocaron con una moto para robarles y escaparon a pie tras tirarlos al piso
Dos delincuentes armados interceptaron a dos motociclistas y utilizaron un violento método para obligarlos a detenerse. Toda la secuencia quedó grabada.
Un violento robo de una moto en Merlo Norte quedó registrado por una cámara de seguridad. Dos delincuentes que circulaban en otro vehículo interceptaron a dos personas que transitaban por la zona y las obligaron a detenerse mediante un choque intencional. El episodio ocurrió en inmediaciones de Santa Fe y Araoz, donde las víctimas circulaban en motocicleta cuando fueron perseguidas por los asaltantes.
Las imágenes permiten observar cómo los delincuentes se acercaron hasta el rodado y utilizaron una modalidad conocida en el ambiente delictivo como “topetazo”: impactaron contra la moto de las víctimas para hacerlas perder el equilibrio y provocar su caída. El objetivo era apoderarse del vehículo en plena calle.
La secuencia comienza con las dos personas circulando en moto por Merlo Norte. En determinado momento aparecen los delincuentes, también a bordo de una motocicleta, y comienzan a perseguirlas. Los asaltantes finalmente lograron acercarse y chocaron deliberadamente a las víctimas. Como consecuencia del impacto, los motociclistas perdieron el equilibrio y terminaron cayendo.
El momento en que los delincuentes chocaron a las víctimas
Pero el robo no terminó inmediatamente. Según se observa en las imágenes, las víctimas intentaron evitar que los delincuentes se llevaran la moto. Los asaltantes recurrieron entonces a la violencia física para lograr que abandonaran el vehículo. Los amenazaron con un arma durante la huida
Después del forcejeo, las víctimas consiguieron levantarse y comenzaron a correr en dirección contraria al tránsito. Mientras escapaban, uno de los delincuentes sacó un arma y apuntó contra ellos. La escena quedó registrada por la cámara de seguridad que captó el momento del robo.
Finalmente, los dos motociclistas lograron alejarse del lugar a pie. Los delincuentes, en tanto, consiguieron quedarse con la moto y se retiraron de la zona.
¿Qué muestra el video del robo en Merlo?
El registro de seguridad permite reconstruir buena parte de la secuencia. En las imágenes se observa la persecución, el impacto entre las motos y la posterior caída de las víctimas. La maniobra utilizada por los delincuentes consistió en golpear el vehículo de las personas que circulaban por la calle para obligarlas a perder el control.
El procedimiento es conocido como “topetazo” y busca generar una caída que permita a los asaltantes apoderarse rápidamente de la moto. En este caso, las víctimas no entregaron inmediatamente el rodado. Por ese motivo, los delincuentes las golpearon y continuaron con las amenazas hasta conseguir quedarse con el vehículo.
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