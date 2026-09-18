Merlo: los chocaron con una moto para robarles y escaparon a pie tras tirarlos al piso

Finalmente, los dos motociclistas lograron alejarse del lugar a pie. Los delincuentes, en tanto, consiguieron quedarse con la moto y se retiraron de la zona.

¿Qué muestra el video del robo en Merlo?

El registro de seguridad permite reconstruir buena parte de la secuencia. En las imágenes se observa la persecución, el impacto entre las motos y la posterior caída de las víctimas. La maniobra utilizada por los delincuentes consistió en golpear el vehículo de las personas que circulaban por la calle para obligarlas a perder el control.

El procedimiento es conocido como “topetazo” y busca generar una caída que permita a los asaltantes apoderarse rápidamente de la moto. En este caso, las víctimas no entregaron inmediatamente el rodado. Por ese motivo, los delincuentes las golpearon y continuaron con las amenazas hasta conseguir quedarse con el vehículo.