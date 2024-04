Los metrodelegados amenazaron con un nuevo paro de subtes

Al referirse a una nueva etapa de negociación entre la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), la empresa Emova y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Segovia resaltó la necesidad de la recomposición salarial pero también se refirió a los aumentos próximos en las tarifas de subte y premetro.

"Estamos totalmente en contra del aumento, pero no por antojo, sino porque el poder adquisitivo no da para pagar semejante aumento. Actualmente es de $125 y la gente no puede viajar, imaginate pagando $574 y después terminar en $757, es un robo a los bolsillos de los pasajeros", expresó el dirigente gremial sobre los planes del Gobierno de la Ciudad y Emova para mayo en adelante.

subte D

Se espera que el boleto de subte pase a $574 de uno a 20 viajes mensuales, o a $ 859,07 en el caso de las tarjeta SUBE no registradas.

Lo que es más, Segovia aseguró que los empleados del subte "no van a discutir con la gente" y que "si alguien no puede pagar y pasa" nadie de metrodelegados va a intervenir.

"Nosotros no vamos a decir nada. Si no lo hace la Policía, menos lo vamos a hacer nosotros. Es triste, no nos merecemos esto, el que tiene que hacer 10 cuadras se va caminando", explicó el dirigente en Radiosi.

"Veo un subte para pocos", dijo Segovia a futuro. "La gente con menos poder adquisitivo no va a poder pagar el pasaje. y aparte, ¿Para qué van a aumentar? ¿Van a comprar trenes, arreglar escaleras? A la gente se le debe un tren mejor. En estos últimos años solo se invirtió en pintura", aseguró.

De hecho, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reinauguró semanas atrás la estación Facultad de Medicina, que era la última de la Línea D que faltaba habilitar tras la remodelación.

El siguiente paso fue cerrar la estación Pasteur - AMIA de la línea B para trabajos de "impermeabilización, pintura, mejoramiento de pisos y herrería, nuevas luminarias, reordenamiento del tendido eléctrico, adecuación de señalética y nuevo mobiliario".