La familia de la modelo argentina muerta en México apoya la hipótesis de femicidio

“Ella, que es especialista, me dijo que hay varios elementos que lo comprueban", sostuvo en diálogo con TN.

Agos Jalabert

En tanto, “el testimonio de la familia fue presentado ante la Cancillería argentina para pedir ayuda porque en un principio la Justicia mexicana tomó la muerte de Agostina como un suicidio y estaba todo orientado a esa hipótesis", indicó la periodista Natalia Gilli desde Viedma, de donde era oriunda Agostina.

"La familia pidió orientar la hipótesis a un femicidio. Está todo muy en potencial porque no hay una denuncia concreta. Este hombre no tiene una denuncia penal presentada, por lo tanto no tiene ningún impedimento para moverse. Él vivía en San Pancho, que está a unos 2.500 kilómetros de Playa del Carmen. No sabemos exactamente dónde está. Hay quienes dicen que podría haber ingresado a Argentina", agregó en diálogo con C5N.

La FAMILIA de la MODELO ARGENTINA que apareció MUERTA en MÉXICO sostiene que fue un FEMICIDIO

Además, informó que "se hizo una autopsia la cual determina que, en principio, la muerte fue por asfixia. Hay que determinar si fue autoprovocada o de otra persona".

agostina jalabert femicidio mexico.jpg