Fin del relato: el aumento de la inflación y la caída del salario real motorizan la suba de la pobreza

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Así, indica el informe de la UTDT, "la incidencia proyectada se puede descomponer mecánicamente en un promedio ponderado de una tasa de pobreza de 26,6 por ciento para el mes de septiembre de 2025, 32,5 para el cuarto trimestre de 2025 y 29,8 para el bimestre enero-febrero de 2026".

Esta proyección sugiere que alrededor del 31 por ciento de las personas viven en hogares urbanos pobres. La EPH es una encuesta representativa de una población urbana que en el semestre de referencia se estimó en 30 millones de personas lo que implica que alrededor de 9,2 millones viven en hogares urbanos pobres.