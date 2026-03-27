Fin del relato: el aumento de la inflación y la caída del salario real motorizan la suba de la pobreza
El gobierno de Javier Milei celebró la baja de la inflación que, en rigor, apenas descendió hasta alcanzar el mismo nivel que tenía al momento de su desembarco en la Casa Rosada.
Con una inflación en alza desde hace 10 meses consecutivos, una pérdida del poder adquisitivo de los salarios que en los últimos 5 meses corrieron siempre por detrás de la inflación y el aumento del desempleo y la precarización laboral, la realidad comenzó a desarmar el relato libertario. Forzando las estadísticas al extremo, el presidente Javier Milei aseguró en reiteradas oportunidades que sus políticas sacaron al 20% de los argentinos de la pobreza, un 20% que cifró en distintas oportunidades en 8, 10, 11, 13, 14 y 15 millones de personas. Sin embargo ello es parte, una vez más, del relato libertario.
Aunque es verdad que en los últimos dos semestres la pobreza e indigencia entraron en un camino descendente, lo que no dice el gobierno libertario es que esa baja la está llevando, recién ahora, al mismo nivel en que se encontraba cuando asumió y tras lo cual se disparó merced de la fuerte devaluación del 100% que impuso y el ajuste que lleva adelante. Sin embargo ahora comenzó a subir nuevamente.
Así lo deja en evidencia el último estimador de la incidencia de la pobreza elaborado por la Unversidad Torcuato Di Tella que anticipa que este indicador social clave se habría ubicado en el 30,6% durante el segundo semestre de 2025. Esto implica que, extrapolado al total de la población, 14,2 millones de argentinos no alcanzaron a cubrir sus necesidades básicas. Como el índice de confianza del indicador es de 95%, el dato podría variar entre el 29,2% y el 32,1%.
La estimación, elaborada por el doctor en Economía por la Universidad de Boston, Martín González-Rozada, está basada en la proyección de la estructura del mercado laboral y de los deciles de los ingresos totales familiares (ITF) de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los ITF se comparan con estimaciones de la canasta básica total (CBT) promedio del semestre de referencia. Estas estimaciones de la CBT se realizan utilizando el Índice de Precios al Consumidor.
La CBT promedio de la región del Gran Buenos Aires (GBA) para el segundo semestre de 2025 se estimó en 416.109 pesos por adulto equivalente. Esto representa un aumento interanual de 27,1 por ciento. La proyección de la suma del ITF para el semestre de referencia arrojó un incremento interanual de 34,7 por ciento.
Así, indica el informe de la UTDT, "la incidencia proyectada se puede descomponer mecánicamente en un promedio ponderado de una tasa de pobreza de 26,6 por ciento para el mes de septiembre de 2025, 32,5 para el cuarto trimestre de 2025 y 29,8 para el bimestre enero-febrero de 2026".
Esta proyección sugiere que alrededor del 31 por ciento de las personas viven en hogares urbanos pobres. La EPH es una encuesta representativa de una población urbana que en el semestre de referencia se estimó en 30 millones de personas lo que implica que alrededor de 9,2 millones viven en hogares urbanos pobres.
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