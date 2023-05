Quién era Benjamín Gamond, el argentino asesinado en México

"Santiago se fue en 2022 y allá conoció a Macarena y con Benjamín son amigos de infancia. Estaban de vacaciones y super ilusionados con este viaje, pero y sufrieron esta situación inesperada", reveló a C5N Marina, la madre de Santiago.

Tanto Santiago como Macarena siguen internados en México pero fuera de peligro, con heridas en brazos y manos que corresponden a su intento de defensa. En cambio, Benjamín recibió tres machetazos en la cabeza.

"No hubo discusión previa. Santiago no me dijo que conocían al agresor y me contó que un loco los atacó por la espalda", relató la madre de Santiago cuando Benjamín todavía luchaba por su vida.

El atacante fue identificado como Cruz Irving Martínez Flores, de 21 años, quien ya fue detenido por policía local.

El lunes de esta semana, la familia y amistades de Benjamín lo despidieron a través de las redes sociales.

"La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón pero no alcanzó", escribieron.

marcos gamond

Marcos Gamond, hermano de Benjamín, también le escribió unas sentidas palabras en Instagram en agradecimiento por haberlo "esperado" hasta que llegó a México para estar con él en el hospital.

Mientras tanto el Tala Rugby Club, el equipo de la Ciudad de Córdoba donde jugaba el muchacho, emitió un comunicado apenas se confirmó la noticia de su deceso.