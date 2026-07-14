Misiones: la madre del niño hallado muerto recibió el alta y quedó detenida
Se trata de la principal sospechosa por el asesinato de Ilan Mareco Vázquez. Permanecía internada por lesiones que se habría auto-provocado.
La madre de Ilan Mareco Vázquez, el niño de 8 años que fue encontrado muerto en una vivienda de la localidad de Santa Ana, Misiones, recibió el alta médica y quedó detenida por orden de la Justicia, en el marco de la causa que investiga el crimen de su hijo.
La mujer, de 30 años, permanecía internada en el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, de Posadas, luego de haber sido hallada con lesiones que, según arroja la investigación, se habría provocado tras el asesinato. Tras ser evaluada por los médicos, fue dada de alta y trasladada bajo custodia a una dependencia policial, donde permanecerá alojada hasta ser citada a declaración indagatoria.
La causa continúa en plena etapa de instrucción y los investigadores avanzan con la toma de testimonios, el análisis de la autopsia y distintos peritajes para reconstruir qué ocurrió en las horas previas al crimen y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
La principal hipótesis sostiene que la mujer habría asesinado a Ilan, quien padecía un retraso madurativo, en medio de un episodio psicótico.
Con el avance de la investigación también comenzaron a conocerse nuevos datos sobre el contexto familiar. El padre del niño había denunciado a su expareja cuatro días antes del crimen por una presunta agresión y aseguró que existían antecedentes de violencia y una medida de restricción en su contra.
Además, pidió que la acusada permanezca detenida. "Pido justicia y que la metan presa, que no la larguen. Que se haga justicia por mi bebé", reclamó.
A ese escenario se sumó el testimonio de una tía del menor, quien aseguró que tanto Ilan como sus hermanas eran víctimas de maltratos físicos. Según relató, la mujer "les pegaba con un cinto y un garrote", una versión que ahora también forma parte del expediente y es analizada por los investigadores.
Mientras tanto, las otras dos hijas de la acusada, de 5 y 10 años, quedaron bajo la guarda provisoria de una hermana de la mujer, por disposición del juez que interviene en la causa.
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