Misiones: la madre del niño hallado muerto recibió el alta y quedó detenida

Además, pidió que la acusada permanezca detenida. "Pido justicia y que la metan presa, que no la larguen. Que se haga justicia por mi bebé", reclamó.

A ese escenario se sumó el testimonio de una tía del menor, quien aseguró que tanto Ilan como sus hermanas eran víctimas de maltratos físicos. Según relató, la mujer "les pegaba con un cinto y un garrote", una versión que ahora también forma parte del expediente y es analizada por los investigadores.

Mientras tanto, las otras dos hijas de la acusada, de 5 y 10 años, quedaron bajo la guarda provisoria de una hermana de la mujer, por disposición del juez que interviene en la causa.