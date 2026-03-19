Misiones: se subió al micro en Retiro y murió antes de llegar a su destino en Posadas
El viaje terminó y los pasajeros descendieron del vehículo, pero ella siguió sentada en su asiento con los ojos cerrados. No se sabe qué le pasó.
Una mujer de 55 años falleció esta semana en algún momento del viaje que conecta la Terminal de Ómnibus de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, con la de Quaranta, en Posadas, Misiones.
El coche en el que viajaba llegó a las 9.20 de la mañana a la Terminal de Qaranta, en Posadas, y tanto el personal de la empresa como el resto de los pasajeros descendieron del vehículo. Todos menos una mujer, que seguía inmóvil en su asiento con los ojos cerrados.
Los choferes del micro se acercaron a la mujer para despertarla y al no obtener respuesta llamaron a los oficiales del Comando Táctico Especial de la Policía de Misiones, que prestan servicio en la terminal.
Los efectivos policiales constataron que la mujer había muerto, y convocaron al médico de la fuerza y a personal de Policía Científica para llevar adelante las pericias correspondientes.
El viaje en micro entre la Ciudad de Buenos Aires y la de Posadas dura entre 12 y 13 horas, en promedio, por lo que la muerte de la pasajera, cuyas iniciales son MP, se produjo en algún momento entre el martes a la noche y el miércoles a la mañana.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Decimoséptima junto a personal especializado. En el caso ya entiende la Justicia de Misiones, y un juez ordenó que se haga la autopsia para determinar la causa de muerte de la pasajera.
Como no podía ser de otro modo, el suceso se volvió llamativo casi en seguida y las autoridadaes buscan ahora el testimonio no sólo del personal de la empresa con la que viajó la pasajera sino también de quienes compartieron con ella ese último viaje.
La mujer traía consigo su DNI y otros elementos personales, pero por el momento no se sabe nada más de su vida.
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