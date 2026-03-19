Misiones: se subió al micro en Retiro y murió antes de llegar a su destino en Posadas

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Decimoséptima junto a personal especializado. En el caso ya entiende la Justicia de Misiones, y un juez ordenó que se haga la autopsia para determinar la causa de muerte de la pasajera.

Como no podía ser de otro modo, el suceso se volvió llamativo casi en seguida y las autoridadaes buscan ahora el testimonio no sólo del personal de la empresa con la que viajó la pasajera sino también de quienes compartieron con ella ese último viaje.

La mujer traía consigo su DNI y otros elementos personales, pero por el momento no se sabe nada más de su vida.