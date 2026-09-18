Misiones: un hombre volaba por primera vez en ala delta motorizada y murió tras chocar con unos cables
El hombre tenía 40 años, recorrió unos 250 metros después de despegar y cayó sobre un pastizal cerca de Posadas.
Alexander Koch tenía 40 años y murió este jueves en Misiones después de que el ala delta motorizada que piloteaba impactara contra cables del tendido eléctrico y cayera sobre un pastizal en el paraje Ojo de Agua, cerca de Posadas. De acuerdo con el testimonio que su madre brindó a la Policía, era la primera vez que utilizaba el equipo para volar.
El accidente ocurrió cerca de las 17.30, en una zona rural ubicada a unos tres kilómetros al sudeste de la capital provincial. Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, Koch había logrado avanzar aproximadamente 250 metros desde el lugar del despegue cuando la aeronave quedó enganchada en el tendido eléctrico.
Tras el impacto, el ala delta motorizada se precipitó sobre un sector de pastizales y se incendió por completo. El piloto sufrió heridas mortales.
Los primeros efectivos policiales que llegaron al lugar constataron que el hombre había fallecido. La zona fue preservada para permitir la realización de las pericias destinadas a determinar cómo se produjo el accidente.
El hecho se registró en el paraje Ojo de Agua, un área rural ubicada en las inmediaciones de la capital misionera. La distancia respecto del centro de Posadas fue precisada en unos tres kilómetros hacia el sudeste.
El testimonio de la madre de la víctima fue incorporado a las primeras actuaciones. Según declaró ante la Policía, su hijo estaba utilizando el equipo por primera vez, un dato que forma parte de la investigación y que deberá ser evaluado junto con el resto de las evidencias reunidas en el lugar.
Investigan por qué perdió el control del ala delta motorizada
Los peritos trabajan ahora para reconstruir la mecánica del accidente y determinar qué ocurrió durante los segundos posteriores al despegue.
Uno de los elementos incorporados a la investigación es el testimonio de la madre de Koch, quien aseguró ante la Policía que su hijo volaba por primera vez con ese equipo.
El médico que intervino en el procedimiento dispuso la realización de una autopsia. El cuerpo fue trasladado posteriormente a la Morgue Judicial, mientras continúan las actuaciones para establecer las circunstancias exactas de la caída.
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