Misiones: un hombre volaba por primera vez en ala delta motorizada y murió tras chocar con unos cables

El testimonio de la madre de la víctima fue incorporado a las primeras actuaciones. Según declaró ante la Policía, su hijo estaba utilizando el equipo por primera vez, un dato que forma parte de la investigación y que deberá ser evaluado junto con el resto de las evidencias reunidas en el lugar.

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Los peritos trabajan ahora para reconstruir la mecánica del accidente y determinar qué ocurrió durante los segundos posteriores al despegue.

Uno de los elementos incorporados a la investigación es el testimonio de la madre de Koch, quien aseguró ante la Policía que su hijo volaba por primera vez con ese equipo.

El médico que intervino en el procedimiento dispuso la realización de una autopsia. El cuerpo fue trasladado posteriormente a la Morgue Judicial, mientras continúan las actuaciones para establecer las circunstancias exactas de la caída.