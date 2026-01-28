Terror en la playa: un argentino se metió al mar en Uruguay y convulsionó porque lo picó una avispa
Un turista de unos 50 años vivió un momento aciago este miércoles cuando se daba un baño en Manantiales, a sólo 15 kilómetros de Punta del Este.
Un turista argentino de unos 50 años sufrió un percance doble este miércoles, cuando lo picó una avispa y experimentó una reacción alérgica mientras se encontraba en el mar en una playa de Uruguay.
El episodio ocurrió cerca de las 14 de este miércoles en Playa Bikini, ubicada en el balneario de Manantiales, que está en el departamento de Maldonado, a unos pocos kilómetros de Punta del Este.
Testigos de la secuencia -que también lograron grabar un video- relataron que el hombre estaba en el mar cuando sintió el aguijón y en seguida empezó a sentir la hinchazón en su cuerpo.
La situación llegó a un punto peligroso cuando el hombre tuvo dificultad para respirar y luego sufrió convulsiones. Para ese momento otras personas que estaban en la playa llamaron a los guardavidas.
El video no tardó en volverse viral por lo tenso de la situación retratada, pero en ningún momento se ve la cara de la persona afectada.
Según informó la emisora FM Gente Uruguay, los rescatistas apostados en Playa Bikini acudieron en seguida al llamado de auxilio y sacaron al hombre del agua. Ya en la orilla le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y lograron estabilizarlo.
Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado en ambulancia al sanatorio Cantegril, también en el departamento de Maldonado, y ahí permanece internado en observación.
Por el momento las autoridades de Maldonado señalaron que el hombre, cuyo nombre y edad no trascendieron, fue víctima de la picadura de avispa primero y luego desarrolló las complicaciones porque resultó ser alérgico.
Así, habría quedado descartada la posibilidad de que se trate de una picadura de aguaviva, que también puede provocar dificultad para respirar, pero acompañada de síntomas como náuseas, vómitos, mareos o espasmos musculares, y no hinchazón del cuerpo, como ocurrió en este caso.
