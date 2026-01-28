Terror en la playa: un argentino se metió al mar en Uruguay y convulsionó porque lo picó una avispa

avispa

Según informó la emisora FM Gente Uruguay, los rescatistas apostados en Playa Bikini acudieron en seguida al llamado de auxilio y sacaron al hombre del agua. Ya en la orilla le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y lograron estabilizarlo.

Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado en ambulancia al sanatorio Cantegril, también en el departamento de Maldonado, y ahí permanece internado en observación.

Por el momento las autoridades de Maldonado señalaron que el hombre, cuyo nombre y edad no trascendieron, fue víctima de la picadura de avispa primero y luego desarrolló las complicaciones porque resultó ser alérgico.

Así, habría quedado descartada la posibilidad de que se trate de una picadura de aguaviva, que también puede provocar dificultad para respirar, pero acompañada de síntomas como náuseas, vómitos, mareos o espasmos musculares, y no hinchazón del cuerpo, como ocurrió en este caso.