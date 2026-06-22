Misterio en Santa Fe: encontraron una avioneta abandonada e investigan vínculos con el narcotráfico

A este detalle se le suman algunos testimonios que hicieron referencia a la presencia de al menos dos vehículos que se retiraron de la zona poco antes del arribo de las fuerzas de seguridad.

avioneta Santa Fe La avioneta no tenía matrícula

Entre otros elementos, los efectivos encontraron un embudo y una manguera de aproximadamente dos metros de largo, y constataron el faltante del GPS de navegación, mientras que los tanques de combustible estaban completos.

Pese a que dentro de la aeronave no se hallaron sustancias ni drogas, el recientemente designado juez federal de Santa Fe Walter Rodríguez ordenó un allanamiento en el campo donde se produjo el hallazgo de la avioneta.

Investigan vínculos con el narcotráfico

avioneta Santa Fe Efectivos policiales montaron un importante operativo en la zona

Tanto dentro del predio como en el interior de la avioneta se llevaron a cabo peritajes fotográficos, levantamiento de rastros y búsqueda de huellas en el lugar, mientras que la brigada de canes inspeccionó minuciosamente el interior de la aeronave.

También se analizaron cámaras de seguridad públicas y privadas de distintas localidades de la región con el objetivo de reconstruir los movimientos de los ocupantes de la avioneta.

En paralelo, con el din de reconstruir la procedencia y el recorrido de la aeronave, la Fiscalía Federal solicitó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dato sobre la avioneta, lo cuales serán determinado a partir de la numeración del motor, ante la falta de patente.

Uno de los ejes de la investigación es establecer si la aeronave estuvo vinculada a alguna actividad ilícita o relacionada puntualmente al narcotráfico.

Por el momento, la causa fue caratulada como “averiguación de delito” y quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe. En tanto, la avioneta permanece secuestrada y bajo custodia policial en el lugar donde fue encontrada.