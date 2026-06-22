Misterio en Santa Fe: encontraron una avioneta abandonada e investigan vínculos con el narcotráfico
La aeronave fue hallada en medio de un campo en San Justo. Testigos aseguran que dos vehículos se retiraron del lugar antes de la llegada de la policía.
Una avioneta sin matrícula fue encontrada abandonada este fin de semana en un campo de Cayastacito, departamento San Justo, en el centro de la provincia de Santa Fe. El hallazgo de generó un fuerte despliegue de fuerzas federales y provinciales, que ahora investigan el origen de la aeronave, el paradero de sus ocupantes y su posible vínculo con el narcotráfico.
Según informaron fuentes vinculadas al operativo, la avioneta es una Cessna Centurión 210 de color beige con franjas azules y marrones, la cual fue encontrada completa de barro cerca del cruce de las rutas provinciales 62 y 82-S.
Qué había dentro de la avioneta abandonada en Santa Fe
Cuando efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria llegaron al lugar, la avioneta yacía sin ocupantes y tampoco se encontraron personas en las inmediaciones, aunque la puerta lateral del lado del piloto permanecía abierta.
A este detalle se le suman algunos testimonios que hicieron referencia a la presencia de al menos dos vehículos que se retiraron de la zona poco antes del arribo de las fuerzas de seguridad.
Entre otros elementos, los efectivos encontraron un embudo y una manguera de aproximadamente dos metros de largo, y constataron el faltante del GPS de navegación, mientras que los tanques de combustible estaban completos.
Pese a que dentro de la aeronave no se hallaron sustancias ni drogas, el recientemente designado juez federal de Santa Fe Walter Rodríguez ordenó un allanamiento en el campo donde se produjo el hallazgo de la avioneta.
Investigan vínculos con el narcotráfico
Tanto dentro del predio como en el interior de la avioneta se llevaron a cabo peritajes fotográficos, levantamiento de rastros y búsqueda de huellas en el lugar, mientras que la brigada de canes inspeccionó minuciosamente el interior de la aeronave.
También se analizaron cámaras de seguridad públicas y privadas de distintas localidades de la región con el objetivo de reconstruir los movimientos de los ocupantes de la avioneta.
En paralelo, con el din de reconstruir la procedencia y el recorrido de la aeronave, la Fiscalía Federal solicitó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dato sobre la avioneta, lo cuales serán determinado a partir de la numeración del motor, ante la falta de patente.
Uno de los ejes de la investigación es establecer si la aeronave estuvo vinculada a alguna actividad ilícita o relacionada puntualmente al narcotráfico.
Por el momento, la causa fue caratulada como “averiguación de delito” y quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe. En tanto, la avioneta permanece secuestrada y bajo custodia policial en el lugar donde fue encontrada.
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