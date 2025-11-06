Villa Luro: encontraron a madre e hija muertas en su casa y creen que fueron víctimas de un crimen

Los investigadores consideran la posibilidad de que las mujeres hayan sido víctimas de un crimen, pero la hipótesis de una muerte accidental también es firme, por lo que especialistas de la Policía Científica empezaron a trabajar en la escena para esclarecer la situación.

En principio se tomaron en cuenta detalles como que no había signos de violencia en la puerta del inmueble hasta que la Policía tuvo que abrirla por la fuerza.

Para el final de la tarde ya se había abierto en la justicia de la Ciudad una causa por averiguación de homicidio para esclarecer el caso.