Villa Luro: encontraron a madre e hija muertas en su casa y creen que fueron víctimas de un crimen
Una mujer de Villa Luro llamó al 911 porque llevaba varios días sin ver a su vecina y resultó ser que había fallecido en su domicilio sobre la calle Morón.
Personal de la Policía de la Ciudad encontró este jueves los cuerpos de una madre de 74 años y de su hija de 40 que fallecieron en su casa de Villa Luro. Las autoridades entraron a la propiedad alertados por una vecina de las mujeres.
La investigación comenzó este jueves al mediodía, cuando una vecina de Villa Luro llamó al 911 para reportar que llevaba bastante tiempo sin ver a la mujer de 74 años.
La inquietud fue tenida en cuenta y se despachó un patrullero para corroborar el estado de la mujer, que residía en una vivienda sobre la calle Morón al 4900, llegando a la esquina con Calderón.
A partir de ese momento, los efectivos policiales hicieron varios intentos para establecer contacto con la mujer, pero eventualmente hubo que contactar a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional No 3, que dio a orden de entrar por la fuerza a la vivienda.
Una vez abierta la puerta de calle los efectivos policiales encontraron a la mujer de 74 años y a su hija, de 40, muertas en una habitación de la vivienda. Por ahora no trascendieron detalles sobre el estado de ambas o los motivos que causaron su deceso.
Los investigadores consideran la posibilidad de que las mujeres hayan sido víctimas de un crimen, pero la hipótesis de una muerte accidental también es firme, por lo que especialistas de la Policía Científica empezaron a trabajar en la escena para esclarecer la situación.
En principio se tomaron en cuenta detalles como que no había signos de violencia en la puerta del inmueble hasta que la Policía tuvo que abrirla por la fuerza.
Para el final de la tarde ya se había abierto en la justicia de la Ciudad una causa por averiguación de homicidio para esclarecer el caso.
