La Provincia aumentó un 17% las tarifas de la VTV: cuánto cuesta ahora y dónde se hace
El Ministerio de Transporte bonaerense aplicó un incremento respecto de la tarifa vigente desde enero de 2026, alcanzando a todas las categorías de vehículos.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentó a partir de este mes en la provincia de Buenos Aires y la tarifa básica para los autos de hasta 2.500 kilos quedó fijada en $114.105,99, según una disposición del Ministerio de Transporte bonaerense.
El nuevo valor implica un incremento de 17,6% respecto de la tarifa vigente desde enero de 2026 y alcanza a todas las categorías de rodados, siendo formalizado a través de la disposición 361 publicada en el Boletín Oficial.
El Gobierno bonaerense recordó que el esquema de aumentos se había pautado de manera escalonada para “atenuar su impacto sobre los usuarios”, de manera que con la nueva escala los valores quedan de la siguiente manera:
- Vehículos de hasta 2.500 kilos: $114.105,99
- Motos: $45.614
- Vehículos de más de 2.500 kilos: $205.264
Dónde se hace la VTV en la provincia
La obligatoriedad de la VTV volvió a quedar en el centro de la discusión luego de que el Gobierno Nacional impulsara iniciativas para desregular el servicio y permitir que talleres no habilitados puedan emitir la oblea.
Sin embargo, desde la administración provincial que encabeza Axel Kicillof informaron que mantendrán el esquema actual y no autorizarán revisiones fuera del sistema vigente. En ese sentido, el Ministerio de Transporte bonaerense recordó que la red oficial es la única habilitada para realizar la verificación y que cualquier modificación deberá ser evaluada en términos de seguridad vial y control técnico.
En otro orden, la cartera que conduce Martín Marinucci alertó sobre el aumento de denuncias por ofertas fraudulentas de obleas y servicios de VTV en internet. Según se supo, ya se dieron de baja 993 publicaciones y sitios web falsos, incluidos anuncios en Marketplace y otras plataformas que ofrecían obleas truchas o verificaciones en talleres no autorizados.
A partir de esas intervenciones, se realizaron cerca de 200 denuncias penales ante fiscalías de la Provincia. En ese sentido, el Ministerio pidió a los usuarios que eviten contratar servicios por fuera del sistema oficial y que reporten cualquier oferta sospechosa.
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