La Provincia aumentó un 17% las tarifas de la VTV: cuánto cuesta ahora y dónde se hace

En otro orden, la cartera que conduce Martín Marinucci alertó sobre el aumento de denuncias por ofertas fraudulentas de obleas y servicios de VTV en internet. Según se supo, ya se dieron de baja 993 publicaciones y sitios web falsos, incluidos anuncios en Marketplace y otras plataformas que ofrecían obleas truchas o verificaciones en talleres no autorizados.

A partir de esas intervenciones, se realizaron cerca de 200 denuncias penales ante fiscalías de la Provincia. En ese sentido, el Ministerio pidió a los usuarios que eviten contratar servicios por fuera del sistema oficial y que reporten cualquier oferta sospechosa.