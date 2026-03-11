ARCA: el procedimiento sobre cómo apelar las recategorizaciones de oficio
Los monotributistas que no estén de acuerdo con la recategorización aplicada por ARCA tienen la posibilidad de presentar un descargo formal para apelar.
ARCA habilitó un mecanismo simplificado para que los monotributistas puedan manifestar su desacuerdo con las recategorizaciones de oficio del Monotributo, especialmente cuando los ingresos detectados por plataformas digitales no corresponden a su actividad.
Los contribuyentes podrán presentar su disconformidad ante ARCA hasta el 16 de marzo. El trámite ahora es más simple, ya que no requiere realizar Presentaciones Digitales ni adjuntar documentación, salvo que el organismo la solicite para revisar el caso.
Qué es la recategorización de oficio y por qué puede afectarte
La recategorización de oficio del Monotributo es un proceso mediante el cual ARCA cambia automáticamente la categoría de un monotributista cuando detecta inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos registrados.
Para determinar estos casos, el organismo realiza cruces de información con datos de movimientos bancarios, tarjetas, billeteras virtuales, plataformas de pago y facturación electrónica. Si los montos detectados superan los límites, el contribuyente puede ser ubicado en una categoría más alta del Monotributo.
Este cambio puede implicar una cuota mensual mayor o el reclamo de diferencias impositivas. De todos modos, el monotributista tiene la posibilidad de presentar una disconformidad ante ARCA para que el organismo revise la situación.
Cómo saber si fuiste recategorizado de oficio
Los monotributistas pueden verificar si recibieron una recategorización de oficio del Monotributo ingresando al portal de ARCA con CUIT o CUIL y clave fiscal, dentro del servicio Monotributo. Allí se puede ver la categoría actual y si el organismo aplicó algún cambio automático.
Si hubo una modificación, el sistema suele mostrar una notificación con los motivos, que pueden surgir de cruces de datos como movimientos bancarios, tarjetas, facturación electrónica o registros de plataformas de pago y billeteras virtuales.
También es posible recibir el aviso en el Domicilio Fiscal Electrónico. Si el monotributista considera que la recategorización no corresponde a su actividad, puede presentar una disconformidad ante ARCA para que el caso sea revisado.
El nuevo procedimiento para impugnar la decisión de la ARCA
La ARCA sumó una nueva herramienta dentro del sistema del Monotributo que permite a los monotributistas expresar su disconformidad con la recategorización de oficio de forma más rápida. A través de un botón específico en el portal, los contribuyentes pueden iniciar el reclamo sin necesidad de presentar un recurso de apelación formal.
Esta opción está habilitada en casos vinculados con ingresos informados por plataformas digitales y busca facilitar la revisión cuando la recategorización del Monotributo pudo haberse originado por datos incorrectos, como movimientos en billeteras virtuales o plataformas de pago que no representan ingresos reales de la actividad.
