ARCA: el procedimiento sobre cómo apelar las recategorizaciones de oficio

monotributo

Cómo saber si fuiste recategorizado de oficio

Los monotributistas pueden verificar si recibieron una recategorización de oficio del Monotributo ingresando al portal de ARCA con CUIT o CUIL y clave fiscal, dentro del servicio Monotributo. Allí se puede ver la categoría actual y si el organismo aplicó algún cambio automático.

Si hubo una modificación, el sistema suele mostrar una notificación con los motivos, que pueden surgir de cruces de datos como movimientos bancarios, tarjetas, facturación electrónica o registros de plataformas de pago y billeteras virtuales.

También es posible recibir el aviso en el Domicilio Fiscal Electrónico. Si el monotributista considera que la recategorización no corresponde a su actividad, puede presentar una disconformidad ante ARCA para que el caso sea revisado.

El nuevo procedimiento para impugnar la decisión de la ARCA

La ARCA sumó una nueva herramienta dentro del sistema del Monotributo que permite a los monotributistas expresar su disconformidad con la recategorización de oficio de forma más rápida. A través de un botón específico en el portal, los contribuyentes pueden iniciar el reclamo sin necesidad de presentar un recurso de apelación formal.

Esta opción está habilitada en casos vinculados con ingresos informados por plataformas digitales y busca facilitar la revisión cuando la recategorización del Monotributo pudo haberse originado por datos incorrectos, como movimientos en billeteras virtuales o plataformas de pago que no representan ingresos reales de la actividad.