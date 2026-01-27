Monotributo 2026: ARCA fijó el plazo para la recategorización y actualizó los valores

Para saber si corresponde cambiar de escala, los contribuyentes deberán analizar los siguientes puntos:

Ingresos brutos devengados

Superficie afectada a la actividad

Consumo de energía eléctrica

Monto de alquileres devengados

Precio unitario de venta

Este último parámetro es uniforme para todas las categorías de venta de cosas muebles y establece que ningún bien comercializado puede superar el precio máximo de $ 613.492 para permanecer dentro del régimen.

Todos estos datos deberán compararse con la tabla que entra en vigencia en febrero de 2026, a fin de determinar la categoría correspondiente. En los casos en que el contribuyente tenga más de seis meses pero menos de un año en el régimen, los valores deberán anualizarse para realizar el cálculo correcto.

monotributo Aumentarían los topes de facturación en el monotributo.

Qué sucede si no se realiza el trámite

“El plazo es clave, se puede realizar con fecha máxima 5 de febrero”, indicó Valeria Díaz. Y explica que: “Si el contribuyente no hace el trámite, se presupone que nos quedamos en la categoría que estamos y en caso de que ARCA detecte inconsistencias, podrá de oficio recategorizarnos”.

Además, advirtió que pueden aplicarse sanciones que alcanzan hasta el 50% del impuesto integrado y de la cotización previsional que correspondía abonar, con efecto retroactivo al momento en que se produjo el cambio de categoría.

Cuánto se paga desde febrero de 2026

A partir de febrero de 2026, los monotributistas deberán abonar las siguientes cuotas mensuales totales, que incluyen impuesto integrado, aportes jubilatorios y obra social:

Categoría A: $42.386,74 (servicios y bienes)

Categoría B: $48.250,78 (servicios y bienes)

Categoría C: $56.501,85 (servicios) y $55.227,06 (bienes)

Categoría D: $72.414,10 (servicios) y $70.661,26 (bienes)

Categoría E: $102.537,97 (servicios) y $92.658,35 (bienes)

Categoría F: $129.045,32 (servicios) y $111.198,27 (bienes)

Categoría G: $197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (bienes)

Categoría H: $447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes)

Categoría I: $824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (bienes)

Categoría J: $999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (bienes)

Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) y $600.879,51 (bienes)

Valeria Díaz aclaró que, según la jurisdicción del contribuyente, pueden sumarse componentes impositivos provinciales y municipales, lo que incrementará el monto final a pagar.

“Cumplir a tiempo, tener los números en orden y planificar bien no es un gasto, sino una inversión en tranquilidad fiscal, estabilidad y crecimiento sostenible en el tiempo”, destacó Díaz.