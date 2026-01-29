Sorteo del Loto Plus 3852: todos los números ganadores de este miércoles 28 de enero
Conocé los resultados del Loto Plus. Los pozos principales quedaron vacantes y se acumula una cifra millonaria. Mirá la lista completa de ganadores del sorteo.
La Lotería de la Ciudad realizó este miércoles 28 de enero una nueva edición de su juego poceado. El sorteo 3852 del Loto Plus puso en juego una suma multimillonaria que mantuvo en vilo a los apostadores, aunque los premios mayores de las modalidades principales no encontraron dueños con seis aciertos y el pozo se agiganta para la próxima jugada.
En la modalidad Tradicional, las bolillas sorteadas fueron el 11 12 17 27 35 41. El primer premio quedó vacante. El Número Plus sorteado fue el 4.
Los números ganadores del Loto Plus
La modalidad Match puso en juego el pozo más grande de la noche, superando los $6.716 millones. Los números favorecidos fueron 06 07 09 18 33 41. Al no registrarse ganadores con seis aciertos, el premio mayor quedó vacante.
Por su parte, el sorteo Desquite tampoco arrojó ganadores para su premio mayor de $526 millones. La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 13 17 18 22 26 45. Al quedar vacante, este monto se sumará al acumulado general para el próximo sábado.
Finalmente, en la modalidad Sale o Sale, que siempre garantiza ganadores, los números sorteados fueron 05 09 31 32 38 44. En esta ocasión, hubo 6 ganadores que acertaron cinco números y se repartieron el pozo, llevándose cada uno un premio de $5.711.260.
Con estos resultados, la expectativa crece de cara al próximo sorteo, donde los pozos vacantes del Tradicional, Match y Desquite se acumularán, ofreciendo una cifra récord para quienes decidan probar su suerte nuevamente.
