Sorteo del Loto Plus 3852: todos los números ganadores de este miércoles 28 de enero

La Lotería de la Ciudad realizó este miércoles 28 de enero una nueva edición de su juego poceado. El sorteo 3852 del Loto Plus puso en juego una suma multimillonaria que mantuvo en vilo a los apostadores, aunque los premios mayores de las modalidades principales no encontraron dueños con seis aciertos y el pozo se agiganta para la próxima jugada.