Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 29 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada en el AMBA con buenas condiciones del clima y con calor, aunque para nada agobiante.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene con buen clima, sin lluvias y con temperaturas un poco agradables, luego de varios días con calor extremo.
De esta manera, y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves sería una jornada con cielo parcialmente nublado, y todavía altas temperaturas, de entre 22 grados de mínima y todavía 30 de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El organismo nacional continúa sin prever lluvias para el resto de la semana ni el finde. Así, indica que el viernes tendría cielo mayormente nublado, con un leve descenso térmico, ya que las marcas rondarían entre 23 y 29 grados.
Para el fin de semana, el SMN anticipa un sábado con cielo mayormente nublado pero buenas condiciones del clima; junto a temperaturas que oscilarán entre 20 y 30 grados.
El domingo en el AMBA tendría condiciones casi idénticas a la jornada previa, con cielo todavía mayormente nublado, y temperaturas que se esperan de entre 21 grados de mínima y 31 de máxima.
Para el organismo nacional, el calor volvería a sentirse en aumento en la nueva semana. Todavía con cielo mayormente nublado, el lunes tendría temperaturas de entre 23 y 31 grados, mientras que el martes subiría a 24 la mínima y 33 la máxima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario