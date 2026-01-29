Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 29 de enero

El domingo en el AMBA tendría condiciones casi idénticas a la jornada previa, con cielo todavía mayormente nublado, y temperaturas que se esperan de entre 21 grados de mínima y 31 de máxima.

Para el organismo nacional, el calor volvería a sentirse en aumento en la nueva semana. Todavía con cielo mayormente nublado, el lunes tendría temperaturas de entre 23 y 31 grados, mientras que el martes subiría a 24 la mínima y 33 la máxima.