ARCA: cuáles son los nuevos topes y cuánto se deberá pagar en mayo 2026
La ARCA oficializó la actualización semestral del Monotributo 2026 con una suba del 14,29% en los topes de facturación y en las cuotas mensuales
Desde mayo de 2026 ya impacta de lleno la actualización del monotributo dispuesta por la ARCA, con una suba del 14,29% que modifica tanto los topes de facturación como las cuotas mensuales del régimen. El ajuste del monotributo comenzó a regir en febrero y se calculó en base al IPC acumulado del segundo semestre de 2025, lo que determinó ese incremento del 14,29% aplicado por la ARCA.
Este cambio en el monotributo repercute directamente en los parámetros de categorización y en el monto a pagar cada mes, elevando el costo fiscal para los contribuyentes en comparación con los valores que estuvieron vigentes durante 2025.
Cuánto paga cada categoría en mayo 2026
El valor mensual del monotributo incluye tres componentes: el impuesto integrado, el aporte previsional al SIPA y la obra social. Con la actualización del 14,3% aplicada por la ARCA, los importes vigentes para mayo 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Categoría A: $42.386,74 en monotributo (servicios y bienes).
- Categoría B: $48.250,78 en monotributo (servicios y bienes).
- Categoría C: $56.501,85 en servicios / $55.227,06 en bienes.
- Categoría D: $72.414,10 en servicios / $70.661,26 en bienes.
- Categoría E: $102.537,97 en servicios / $92.658,35 en bienes.
- Categoría F: $129.045,32 en servicios / $111.198,27 en bienes.
- Categoría G: $197.108,23 en servicios / $135.918,34 en bienes.
- Categoría H: $447.346,93 en servicios / $272.063,40 en bienes.
- Categoría I: $824.802,26 en servicios / $406.512,05 en bienes.
- Categoría J: $999.007,65 en servicios / $497.059,41 en bienes.
- Categoría K: $1.381.687,90 en servicios / $600.879,51 en bienes.
Estos nuevos valores del monotributo 2026, definidos por la ARCA, reflejan el impacto directo de la inflación sobre el régimen simplificado y el costo fiscal mensual.
Topes de facturación anual para mayo 2026
En paralelo al ajuste de cuotas, la ARCA también actualizó los límites de ingresos brutos del monotributo, claves para definir si un contribuyente sigue en el régimen simplificado o pasa al Régimen General. Así quedaron los nuevos topes vigentes:
- Categoría A: hasta $10.277.988,13.
- Categoría B: hasta $15.058.447,71.
- Categoría C: hasta $21.113.696,52.
- Categoría D: hasta $26.212.853,42.
- Categoría E: hasta $30.833.964,37.
- Categoría F: hasta $38.642.048,36.
- Categoría G: hasta $46.211.109,37.
- Categoría H: hasta $70.113.407,33.
- Categoría I: hasta $78.479.211,62.
- Categoría J: hasta $89.872.640,30.
- Categoría K: hasta $108.357.084,05.
Estos valores del monotributo 2026, definidos por la ARCA, marcan el nuevo techo de facturación anual y condicionan la permanencia dentro del esquema simplificado.
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