ARCA: cuáles son los nuevos topes y cuánto se deberá pagar en mayo 2026

Topes de facturación anual para mayo 2026

En paralelo al ajuste de cuotas, la ARCA también actualizó los límites de ingresos brutos del monotributo, claves para definir si un contribuyente sigue en el régimen simplificado o pasa al Régimen General. Así quedaron los nuevos topes vigentes:

Categoría A : hasta $10.277.988,13.

: hasta $10.277.988,13. Categoría B : hasta $15.058.447,71.

: hasta $15.058.447,71. Categoría C : hasta $21.113.696,52.

: hasta $21.113.696,52. Categoría D : hasta $26.212.853,42.

: hasta $26.212.853,42. Categoría E : hasta $30.833.964,37.

: hasta $30.833.964,37. Categoría F : hasta $38.642.048,36.

: hasta $38.642.048,36. Categoría G : hasta $46.211.109,37.

: hasta $46.211.109,37. Categoría H : hasta $70.113.407,33.

: hasta $70.113.407,33. Categoría I : hasta $78.479.211,62.

: hasta $78.479.211,62. Categoría J : hasta $89.872.640,30.

: hasta $89.872.640,30. Categoría K: hasta $108.357.084,05.

Estos valores del monotributo 2026, definidos por la ARCA, marcan el nuevo techo de facturación anual y condicionan la permanencia dentro del esquema simplificado.