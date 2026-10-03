Monserrat: cayó un delincuente que entró al departamento de una joven de 21 años con fines de robo

La nueva detención vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema penal y los criterios de excarcelación y cumplimiento efectivo de las penas, especialmente en casos de delincuentes con reiteradas causas en su haber. Vecinos de la zona señalaron que los episodios de inseguridad en el barrio se han vuelto frecuentes, en particular durante la noche y la madrugada.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7, Secretaría 121, a cargo de Silvina Damiano. En las próximas horas se espera que se tomen nuevas medidas procesales para determinar si el hecho se encuadra como robo en grado de tentativa u otro tipo de figura penal, mientras se avanza en la toma de declaraciones y la recolección de pruebas.