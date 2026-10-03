Monserrat: cayó un delincuente que entró al departamento de una joven de 21 años con fines de robo
La Policía de la Ciudad capturó al ladrón al intentar robar el celular a una joven de 21 años en su departamento de Belgrano, tras alerta de testigo.
Un hombre de 35 años fue arrestado en el barrio porteño de Monserrat, acusado de ingresar durante la madrugada al departamento de una joven de 21 años con la intención de robarle. Este individuo cuenta con 13 antecedentes penales y dos condenas vigentes por diversos delitos.
El hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre la avenida Belgrano al 1500 y reaviva el debate sobre la reincidencia delictiva en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con fuentes policiales, personal de la Comisaría Vecinal 1B acudió al lugar tras el llamado de un vecino que advirtió movimientos sospechosos dentro del edificio. Al ingresar al inmueble, los efectivos encontraron al sospechoso dentro del departamento de la víctima, a quien le habría exigido la entrega de su teléfono celular.
Antecedentes y condenas vigentes
El detenido es oriundo del partido bonaerense de Morón y cuenta con un extenso prontuario. Según los registros, acumula desde 2017 múltiples causas por tentativas de robo, robos consumados, hurto, portación de armas no convencionales, resistencia o desobediencia a la autoridad y averiguación de ilícito. Pese a estas causas previas, seguía en libertad al momento del episodio en Monserrat.
Las fuentes consultadas detallaron que el imputado no solo registra numerosos antecedentes, sino también procesamientos y dos condenas vigentes por robo. En junio de 2024 fue sentenciado a seis meses de prisión efectiva, mientras que en enero de 2026 recibió otra condena, también por el mismo delito.
La nueva detención vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema penal y los criterios de excarcelación y cumplimiento efectivo de las penas, especialmente en casos de delincuentes con reiteradas causas en su haber. Vecinos de la zona señalaron que los episodios de inseguridad en el barrio se han vuelto frecuentes, en particular durante la noche y la madrugada.
La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7, Secretaría 121, a cargo de Silvina Damiano. En las próximas horas se espera que se tomen nuevas medidas procesales para determinar si el hecho se encuadra como robo en grado de tentativa u otro tipo de figura penal, mientras se avanza en la toma de declaraciones y la recolección de pruebas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario