Cómo sigue la causa por presunto abuso contra Gonzalo Montiel

“Esta chica no era una desconocida para Montiel, estaban en una relación reciente, se vieron dos veces en el departamento de la avenida Libertador, en barrio de Núñez, y mantenían una relación larga a través de Instagram, cuando él se comunicó con ella en 2018", indicó la abogada en declaraciones televisivas.

Según informó la letrada, el 1 de enero de 2019, después de la fiesta de Año Nuevo, Montiel "la invitó a su casa a conocer a sus padres".

"De alguna manera enamorada, ella fue hasta La Matanza, sin saber dónde quedaba. Se tomó un Uber y le sorprendió que quedara tan lejos. La zona era Virrey del Pino, era una fiesta de cumpleaños absolutamente familiar, estaban la mamá y el papá de Montiel. Con el papá no habló pero sí con la mamá", detalló sobre la intimidad de la fiesta.

Y agregó: "En un momento, después de probar dos tragos - que no los tomó por una cuestión estética porque es modelo y azafata - se sintió de una manera muy rara. Fue hasta el baño y como se sintió muy mal, le mandó un mensaje a Montiel diciéndole 'por favor llevame a mi casa, no me siento bien'".

Fue entonces cuando, según la víctima, “él apareció en el baño y esa es la última imagen que ella tiene de esa noche”.

El siguiente recuerdo de la denunciante es "en la puerta de la casa, del lado de afuera, tirada en el piso, de tierra y piedritas y estaba mojado, ella estaba absolutamente manchada. Ella no entendía qué hacía ahí afuera".

Fue entonces cuando - siempre según la denuncia replicada por Raquel Hermida Leyenda en declaraciones televisivas - "la hermana de Montiel, que es policía, se acerca a ella, la golpea, le da patadas y le dice que no lo denuncie".

"Unas amigas detienen esa golpiza y la llevan en un auto a su casa. Ella ya estaba despierta, pero comenzó a tener lagunas porque estaba muy mareada. Las amigas también la fueron amenazando, pero ella no entendía por qué", contó la abogada de la víctima.

La abogada destacó que "ella no identifica a ningún abusador, pero tiene todos los hisopados de esa noche y los guarda el CEMIC, porque pidió un protocolo de abuso que certifica el abuso".

En ese sentido, adelantó que Montiel "va a tener que ir a hacer una prueba psicológica y psiquiátrica, igual que Carolina": "Le vamos a pedir una prueba de ADN a Montiel".

La causa es llevada adelante por el fiscal Luis Alberto Brogna de la UFI 3 de La Matanza, un especializada en delitos derivados de violencia familiar, de género y delitos contra la integridad sexual.

Denuncian amenazas contra la víctima y la abogada

Según informó la abogada Raquel Hermida Leyenda, este viernes denunciarán las amenazas contra la víctima y pedirán protección.

"Las amenazas duraron casi un año y ahora se retomaron. En el día de ayer las amenazas las recibí yo completamente, por supuesto que a partir del lunes voy a hacer la denuncia".

Detalló que "son amenazas telefónicas concretas, por Twitter, Instagram. Dicen que cuide a mi familia, que nunca más la voy a ver, que se van a hacer cargo de mí, que a las dos nos van a desfigurar la cara".

La abogada, que llevó adelante la causa de Alexis Zarate, jugador de Independiente, y tiene en trámite de investigación a Thiago Almada, dijo no mostrarse sorprendida por las amenazas.

"Nos quedó muy en claro que participó en el abuso y fue el entregador Montiel porque las amenazas fueron de un tamaño que si él no fuera el abusador, no tienen sentido. Fueron amenazas caras porque ponían autos en la puerta y la seguían", indicó al respecto.

Además, la abogada confirmó que el jugador no se comunicó con la víctima, aunque sí lo hizo su familia: “Pasaron unos mensajes que no le corresponden a Carolina y unos audios que no estamos totalmente seguras que sea la palabra de Carolina”.