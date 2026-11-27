Los motochorros fueron identificados como Tiziano Ezequiel Mansilla, un joven de 18 años que tiene domicilio en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. El otro, cuyas iniciales son GDG, vive en Rafael Castillo.

Los adolescentes tenían en su poder un revólver calibre .32 que tenía pedido de secuestro desde 2017. Este viernes había sido disparado al menos dos veces y aún tenía cuatro municiones intactas.

El caso quedó en manos de personal de la UFI No1 de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón, liderado por el fiscal Gabriel Crudo Iturri.

Los adolescentes quedaron detenidos en la Comisaría 1a de Morón.