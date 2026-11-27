Morón: dos motochorros robaron una mochila, se les cayó cuando huían y los detuvieron
El episodio de inseguridad quedó registrado por las cámaras de la vía pública. Los delincuentes resultaron ser unos adolescentes de 18 y 17 años.
Dos adolescentes quedaron bajo arresto este viernes por la mañana en la localidad bonaerense de Morón tras intentar robar una mochila que descartaron en la huida. El episodio de inseguridad quedó registrado por las cámaras de la vía pública y la grabación se convirtió en viral durante la jornada.
En el video viral, reproducido por sitios como Infobae, se ve parte de la persecusión policial que se desarrolló pasadas las 5.30 del viernes por una calle de Morón: primero pasa la moto Yamaha 110 gris que transportaba a los dos motochorros y después se ve caer la mochila que acababan de robar, y al patrullero que le pasa por encima.
Los delincuentes resultaron ser dos varones, uno de 18 años y otro de 17, que momentos antes habían abordado a un vecino en la zona de Los Olivos y Charcas para robarle la mochila y un celular Samsung A32 a punta de pistola.
La víctima, de 63 años, no sufrió heridas pero su día entero quedó trastocado por la experiencia.
Tras la denuncia del episodio un patrullero de la Policía bonaerense comenzó a perseguir a los motochorros y los alcanzó en las calles Peguy y San Eugenio, a unas 10 cuadras del robo.
Los motochorros fueron identificados como Tiziano Ezequiel Mansilla, un joven de 18 años que tiene domicilio en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. El otro, cuyas iniciales son GDG, vive en Rafael Castillo.
Los adolescentes tenían en su poder un revólver calibre .32 que tenía pedido de secuestro desde 2017. Este viernes había sido disparado al menos dos veces y aún tenía cuatro municiones intactas.
El caso quedó en manos de personal de la UFI No1 de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón, liderado por el fiscal Gabriel Crudo Iturri.
Los adolescentes quedaron detenidos en la Comisaría 1a de Morón.
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