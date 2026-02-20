Video: escapó de un control en cuatriciclo y embistió a dos agentes en Parque Chacabuco

Una escena de extrema imprudencia y violencia vial se registró en el barrio porteño de Parque Chacabuco, cuando el conductor de un cuatriciclo arrolló a dos agentes de tránsito para evadir un control. El episodio ocurrió en la intersección de la avenida Cobo y la calle Viel y quedó grabado en un video que rápidamente se viralizó.