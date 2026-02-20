Video: escapó de un control en cuatriciclo y embistió a dos agentes en Parque Chacabuco
El conductor circulaba sin casco y realizando maniobras peligrosas. Tras simular que se detenía, aceleró, chocó a los efectivos y huyó.
Una escena de extrema imprudencia y violencia vial se registró en el barrio porteño de Parque Chacabuco, cuando el conductor de un cuatriciclo arrolló a dos agentes de tránsito para evadir un control. El episodio ocurrió en la intersección de la avenida Cobo y la calle Viel y quedó grabado en un video que rápidamente se viralizó.
Según indicaron fuentes policiales, el joven se desplazaba sin casco y realizando maniobras zigzagueantes entre los vehículos, poniendo en riesgo tanto su integridad como la de otros conductores y peatones. Ante esa conducta temeraria, dos efectivos que patrullaban la zona le ordenaron detener la marcha.
En un primer momento, el conductor aparentó obedecer. Frenó cuando uno de los agentes colocó su motocicleta delante del cuatriciclo para bloquearle el paso. Sin embargo, cuando el segundo oficial se aproximó para labrar el acta correspondiente, el joven cambió abruptamente de actitud.
De manera sorpresiva, aceleró a fondo y embistió las dos motos oficiales, derribándolas para abrirse paso. El impacto fue violento y generó momentos de tensión en plena vía pública. Pese a la maniobra agresiva, los agentes lograron coordinar una respuesta inmediata y activaron el protocolo correspondiente.
La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Oeste. El fiscal auxiliar Gatusso dispuso la imputación del conductor por infracción al artículo 239 del Código Penal, que contempla penas de entre quince días y un año de prisión para quien “resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones”.
Además de la acusación por resistencia a la autoridad, los investigadores analizan registros de cámaras de monitoreo para determinar los daños ocasionados y reconstruir con precisión la secuencia.
