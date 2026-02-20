Vero Lozano apuntó contra la Reforma Laboral: "Tenés que ser muy hijo de re mil..."

Durante el programa, el ciclo mostró imágenes de la movilización, testimonios de especialistas en política y actualidad, y la propia lectura crítica de Lozano, que puso la mira en el artículo 44, apartado que finalmente fue retirado tras la presión social. Al referirse al inciso que planteaba una deducción del 50% del salario -o del 25% en casos de enfermedad o fuerza mayor- para trabajadores que no pudieran cumplir con sus tareas, la conductora fue tajante: “Claramente vos ves la poca empatía con la vida”.