Vero Lozano apuntó contra la Reforma Laboral: "Tenés que ser muy hijo de re mil..."
La conductora, una de las caras de Telefe, fue tajante con su opinión en medio del debate que se dio en la Cámara de Diputados este jueves.
En medio del debate por la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados, Verónica Lozano no se contuvo y mostró su enojo de manera directa. La figura de Telefe aprovechó la emisión de Cortá por Lozano para opinar con contundencia sobre los puntos más polémicos del proyecto, mientras la CGT desarrollaba un paro general que marcó una jornada de calles vacías y menor circulación.
Durante el programa, el ciclo mostró imágenes de la movilización, testimonios de especialistas en política y actualidad, y la propia lectura crítica de Lozano, que puso la mira en el artículo 44, apartado que finalmente fue retirado tras la presión social. Al referirse al inciso que planteaba una deducción del 50% del salario -o del 25% en casos de enfermedad o fuerza mayor- para trabajadores que no pudieran cumplir con sus tareas, la conductora fue tajante: “Claramente vos ves la poca empatía con la vida”.
Visiblemente indignada, Lozano profundizó su crítica con una frase que rápidamente se volvió viral: “Tenés que ser muy hijo de re mil put* para decirle a una persona con cáncer que se joda, que eligió tener cáncer y que cobre menos”.
La conductora no suavizó su postura y continuó cuestionando la lógica detrás de la medida, usando ejemplos de la vida cotidiana: “¿Fuiste a jugar al fútbol con tus amigos? Jodete, quebrate y cobrá la mitad”, ironizó antes de cerrar con un descargo contundente: “Sos un sorete de persona. Perdón que me exprese así, pero me saca de quicio”.
Las declaraciones de Lozano se replicaron con fuerza en redes sociales y reavivaron el debate sobre las implicancias sociales de la reforma laboral, sumando voces críticas y generando un nuevo foco de polémica en torno a la iniciativa del oficialismo.
