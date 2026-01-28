Violento episodio en un corso de Morón: una menor con autismo sufrió una feroz agresión

De acuerdo con el testimonio de la familia, la menor se encontraba junto a sus hermanos cuando fue interceptada por un grupo de jóvenes, entre las que habría al menos dos mayores de edad. Sin que mediara provocación alguna, la tomaron del cabello y la arrojaron al suelo. Una vez allí, la golpearon y la patearon reiteradamente hasta que perdió el conocimiento y comenzó a convulsionar.