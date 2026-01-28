Violento episodio en un corso de Morón: una menor con autismo sufrió una feroz agresión
Tras denunciar el hecho ante la Justicia, la madre de la menor hizo un fuerte reclamo público: “No quiero que haya un Fernando Báez Sosa más”.
Un evento popular que convocaba a familias y vecinos terminó convirtiéndose en un episodio de extrema violencia en Morón. Quimey, una adolescente de 14 años con condición autista, fue brutalmente atacada durante un corso realizado en la zona de Gervasio Pavón, en un hecho que generó profunda conmoción.
El caso salió a la luz luego de que la madre de la joven realizara una denuncia pública, lo que volvió a encender las alarmas sobre el bullying, la violencia grupal entre adolescentes y la vulnerabilidad de personas con discapacidad frente a este tipo de ataques.
De acuerdo con el testimonio de la familia, la menor se encontraba junto a sus hermanos cuando fue interceptada por un grupo de jóvenes, entre las que habría al menos dos mayores de edad. Sin que mediara provocación alguna, la tomaron del cabello y la arrojaron al suelo. Una vez allí, la golpearon y la patearon reiteradamente hasta que perdió el conocimiento y comenzó a convulsionar.
El ataque no se limitó a la adolescente. Su hermano de 16 años, que intentó auxiliarla, también fue agredido y expulsado del lugar por las atacantes. La madre de la víctima, Valeria, relató que el hostigamiento venía de antes y describió el sufrimiento cotidiano de su hija: “La tildan de 'tontita', se burlan de ella en Instagram y la agreden constantemente por su condición”.
Tras el violento episodio, Quimey fue trasladada de urgencia por el SAME al Hospital Posadas, donde permaneció en observación durante más de 12 horas. Aunque los médicos determinaron que las lesiones físicas no comprometían su vida, el impacto emocional fue severo. Desde entonces, la adolescente padece ataques de pánico y trastornos del sueño como consecuencia del trauma.
La denuncia fue formalizada en la Comisaría 4ta de Morón y la causa quedó en manos de la fiscalía de turno. La familia reclama que se identifique a las agresoras, especialmente a las mayores de edad, y exige medidas concretas para frenar el acoso y la violencia, tanto física como digital. "Necesito que esta situación se conozca para que no vuelva a pasar", expresó la madre al cerrar su testimonio.
