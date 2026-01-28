Violento ataque en Morón: balearon a dos policías para robarles la moto

robo policias moron

Por su parte, la cadete que lo acompañaba también sufrió heridas durante el ataque. Una bala le rozó el pecho, otra le provocó la fractura de dos dedos de la mano derecha y además sufrió una lesión por esquirla en la pierna izquierda. Afortunadamente, su estado de salud no reviste gravedad.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales y policiales, que trabajan en la identificación de los responsables. La escena fue preservada para la recolección de pruebas y la motocicleta del efectivo fue secuestrada para las pericias correspondientes.