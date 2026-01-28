Violento ataque en Morón: balearon a dos policías para robarles la moto
Un oficial de la Policía de la Ciudad recibió tres disparos y debió ser trasladado en helicóptero al Hospital Italiano.
Un nuevo hecho de inseguridad sacudió al partido bonaerense de Morón durante la madrugada del martes, cuando un oficial de la Policía de la Ciudad y una cadete fueron atacados a tiros en un intento de robo mientras circulaban en motocicleta. Ambos efectivos resultaron heridos, aunque se encuentran fuera de peligro, mientras que los delincuentes lograron escapar y son intensamente buscados.
El episodio ocurrió en la calle Curupaytí al 700, cuando el efectivo se desplazaba junto a una compañera del Instituto Superior de Seguridad Pública. Según las primeras reconstrucciones, fueron interceptados por al menos dos delincuentes armados que intentaron sustraerles la moto. En ese contexto se produjo un violento enfrentamiento armado que terminó con los dos policías heridos y los atacantes dándose a la fuga sin concretar el robo.
El oficial recibió tres impactos de bala: uno en el tórax, otro en el glúteo y un tercero en la pierna derecha. Tras el ataque, quedó tendido junto a su vehículo mientras se aguardaba la llegada de los servicios de emergencia. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Morón, ubicado a pocos metros del lugar del hecho, donde ingresó consciente y fue asistido por el personal médico.
La situación del policía se agravó con el correr de las horas debido a la complejidad de las heridas, por lo que cerca de la medianoche se resolvió su traslado aéreo. Un helicóptero sanitario lo evacuó desde el Hospital de Morón hasta las inmediaciones del Hospital Durand, en el barrio porteño de Caballito. Desde allí, bajo un estricto operativo de seguridad y con cortes de tránsito coordinados, fue derivado en ambulancia al Hospital Italiano.
El procedimiento contó con el acompañamiento de un escuadrón de motos del SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, que garantizaron el trayecto hasta el centro asistencial. Una vez ingresado al Hospital Italiano, el oficial fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece internado bajo observación. Los médicos evaluarán su evolución en las próximas horas para determinar los pasos a seguir.
Por su parte, la cadete que lo acompañaba también sufrió heridas durante el ataque. Una bala le rozó el pecho, otra le provocó la fractura de dos dedos de la mano derecha y además sufrió una lesión por esquirla en la pierna izquierda. Afortunadamente, su estado de salud no reviste gravedad.
La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales y policiales, que trabajan en la identificación de los responsables. La escena fue preservada para la recolección de pruebas y la motocicleta del efectivo fue secuestrada para las pericias correspondientes.
