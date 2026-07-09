Motivos de rechazo en la VTV: el elemento prohibido en el parabrisas

Los paragolpes forman parte de los componentes más observados durante la VTV. La reglamentación exige que mantengan una ubicación compatible con el diseño original del fabricante y que no hayan sido modificados de forma que alteren su función de absorción de impactos.

En vehículos preparados para actividades recreativas o todoterreno suelen instalarse defensas reforzadas o estructuras metálicas adicionales.

Aunque los accesorios exteriores suelen llamar la atención, la VTV contempla una revisión mucho más amplia del vehículo. Entre los sistemas que se controlan se encuentran:

frenos

dirección

suspensión

luces reglamentarias

estado de neumáticos

emisiones contaminantes

identificación del vehículo

cinturones de seguridad

limpiaparabrisas

bocina

Cada uno de estos componentes debe cumplir con los parámetros establecidos. Si alguno presenta fallas consideradas graves, la inspección también puede resultar rechazada.

El caso del parabrisas polarizado

Uno de los puntos que suele generar dudas entre los conductores es el uso de vidrios polarizados. La normativa diferencia el parabrisas del resto de los cristales. Mientras que el polarizado del parabrisas constituye un motivo de rechazo porque afecta la visibilidad del conductor, los vidrios laterales polarizados no siempre implican desaprobación, dependiendo de la jurisdicción y del grado de tonalidad permitido.

De hecho, la propia información oficial de la VTV bonaerense aclara que los vidrios polarizados, salvo en el parabrisas, no constituyen por sí solos una causa automática de rechazo, aunque pueden quedar observados durante la inspección.