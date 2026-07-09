Motivos de rechazo en la VTV: el elemento prohibido en el parabrisas
En caso de no tener en cuenta este dato, es posible que el coche no supere la revisión. Conocé todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito indispensable para cualquier conductor, junto con la licencia y el seguro obligatorio. Este control no solo asegura que el vehículo esté en condiciones óptimas para circular, sino que también busca reducir los accidentes en la vía pública.
Por este motivo, durante la inspección, se evalúa el estado de los frenos, neumáticos, luces y parabrisas, cuya integridad es clave para la visibilidad y la protección ante impactos. En caso de detectar algún problema, el coche puede no pasar esta revisión.
Qué accesorios pueden provocar el rechazo de la VTV
Los verificadores revisan que los guardabarros estén completos, correctamente fijados y sin elementos que sobresalgan del perfil del vehículo.
La normativa establece que no pueden instalarse soportes, defensas, malacates, guinches u otros accesorios que excedan el contorno del auto si no fueron homologados. También se controla que no existan piezas con riesgo de desprendimiento o roturas que puedan afectar la seguridad vial.
En caso de detectar alguno de estos elementos, el vehículo puede recibir un resultado desfavorable y el propietario deberá retirarlos, antes de volver a presentarse a una nueva inspección.
Los paragolpes forman parte de los componentes más observados durante la VTV. La reglamentación exige que mantengan una ubicación compatible con el diseño original del fabricante y que no hayan sido modificados de forma que alteren su función de absorción de impactos.
En vehículos preparados para actividades recreativas o todoterreno suelen instalarse defensas reforzadas o estructuras metálicas adicionales.
Aunque los accesorios exteriores suelen llamar la atención, la VTV contempla una revisión mucho más amplia del vehículo. Entre los sistemas que se controlan se encuentran:
- frenos
- dirección
- suspensión
- luces reglamentarias
- estado de neumáticos
- emisiones contaminantes
- identificación del vehículo
- cinturones de seguridad
- limpiaparabrisas
- bocina
Cada uno de estos componentes debe cumplir con los parámetros establecidos. Si alguno presenta fallas consideradas graves, la inspección también puede resultar rechazada.
El caso del parabrisas polarizado
Uno de los puntos que suele generar dudas entre los conductores es el uso de vidrios polarizados. La normativa diferencia el parabrisas del resto de los cristales. Mientras que el polarizado del parabrisas constituye un motivo de rechazo porque afecta la visibilidad del conductor, los vidrios laterales polarizados no siempre implican desaprobación, dependiendo de la jurisdicción y del grado de tonalidad permitido.
De hecho, la propia información oficial de la VTV bonaerense aclara que los vidrios polarizados, salvo en el parabrisas, no constituyen por sí solos una causa automática de rechazo, aunque pueden quedar observados durante la inspección.
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