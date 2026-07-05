VTV obligatoria: qué sucede con los nuevos talleres y cuándo debés realizar el trámite

Después de completar esa primera inspección, la vigencia de la VTV tendrá una duración de dos años para aquellos automóviles que no superen los diez años de antigüedad. Una vez que el vehículo alcance más de una década en circulación, volverá a aplicarse el esquema habitual con controles anuales obligatorios.

La nueva normativa en CABA introduce una transformación importante en el sistema de VTV, dejando atrás el esquema actual basado en siete plantas verificadoras exclusivas que concentran las inspecciones de los vehículos porteños. Con la reforma, el Gobierno de la Ciudad avanzará con la creación de un Registro Único de Talleres de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria y Calificados.

A partir de este nuevo padrón, podrán sumarse al sistema las concesionarias oficiales, empresas importadoras y talleres mecánicos privados que cumplan con las condiciones exigidas de infraestructura, equipamiento y controles de calidad. Cada sede habilitada deberá contar obligatoriamente con un director técnico matriculado, quien será el encargado de supervisar y garantizar la correcta realización de las inspecciones.

La ampliación de los espacios habilitados para hacer la VTV también modificará el esquema de precios. La reforma elimina los montos mínimos y máximos establecidos por el Estado porteño, por lo que cada taller autorizado podrá definir libremente cuánto cobrará por el trámite. Dentro de ese valor deberá estar incluida la entrega de la oblea oficial de aprobación.

Desde el oficialismo de CABA y La Libertad Avanza, impulsores de la iniciativa que fue aprobada con 36 votos a favor y 19 en contra, sostienen que la incorporación de nuevos prestadores generará mayor competencia y permitirá que los precios se ajusten según la dinámica del mercado, buscando beneficiar a los conductores.