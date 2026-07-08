Beneficios para automovilistas: quiénes podrán rehacer la VTV sin costo adicional
Los conductores se exponen a serias y elevadas multas en caso de transitar sin este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Legislatura porteña dio luz verde a una serie de modificaciones que cambiarán el funcionamiento de la VTV en CABA. La reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular incorpora nuevos plazos de exención para los autos 0 kilómetro, suma herramientas digitales para simplificar la gestión y permite la participación de más actores dentro del servicio.
Los cambios buscan modernizar el trámite y generar una mayor apertura del mercado, con la incorporación de talleres mecánicos y concesionarias como nuevos espacios habilitados. La implementación será progresiva y se espera que impacte en la experiencia diaria de miles de conductores porteños hacia finales de 2026.
Con esta actualización, el Gobierno de la Ciudad apunta a un esquema más flexible, tecnológico y adaptado a las nuevas necesidades de movilidad, reduciendo pasos burocráticos y facilitando el acceso al control obligatorio de los vehículos.
Los plazos vigentes para solucionar las fallas mecánicas detectadas y volver a verificar a tasa cero
Si un vehículo no aprueba la inspección técnica en la Ciudad de Buenos Aires, el titular dispone de un plazo de 60 días hábiles para realizar una reverificación gratuita, una instancia en la que se comprueba si fueron corregidas las observaciones detectadas durante el primer control.
Para acceder a este beneficio es indispensable efectuar las reparaciones indicadas y presentarse nuevamente dentro del plazo establecido. Si ese tiempo vence, será necesario iniciar el trámite desde el comienzo y abonar una nueva verificación.
Este mecanismo busca que los conductores puedan solucionar las fallas detectadas sin afrontar un costo adicional, siempre que regularicen la situación en el tiempo previsto.
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