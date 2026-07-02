VTV: lo que sucederá con los precios de la verificación tras la habilitación de talleres particulares
El Gobierno anunció un cambio de esquema con el objetivo de modernizar y agilizar este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
Durante los primeros meses de 2026, los controles de tránsito se intensificaron en rutas con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un punto clave: circular sin la VTV vigente en la provincia de Buenos Aires puede generar multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad y la reincidencia.
El Gobierno puso en marcha el nuevo esquema que habilita a talleres mecánicos privados a realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular.
Qué cambios tiene la VTV en CABA en julio 2026
El sistema de control automotor obligatorio experimenta una reestructuración integral que modifica los plazos de vigencia, descentraliza los centros de atención e introduce la libre competencia en las tarifas del servicio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Una de las modificaciones más significativas radica en la reconfiguración del calendario de inspecciones obligatorias:
- Primer control: Los automóviles particulares cero kilómetro realizarán su primera verificación obligatoria a los cinco años del patentamiento, extendiendo el límite anterior que estaba fijado en cuatro años.
- Vehículos de 5 a 10 años: Aquellas unidades que registren entre cinco y diez años de antigüedad deberán efectuar la revisión con una periodicidad de cada dos años.
- Unidades antiguas: Los rodados que superen la década de uso continuarán bajo el régimen de fiscalización anual tradicional, debido a que el desgaste propio de los componentes mecánicos eleva de manera previsible el riesgo de siniestros viales.
El nuevo esquema normativo rompe con la centralización histórica de las plantas estatales. A partir de ahora, se autoriza la incorporación de establecimientos privados al circuito de control.
De este modo, talleres mecánicos de barrio, concesionarias oficiales de marcas e importadores de automotores podrán brindar el servicio y emitir la oblea oficial, siempre que acrediten solvencia técnica y completen la inscripción en el flamante Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.
Otras cosas a tener en cuenta
Por disposición del Ministerio de Transporte, mediante la Resolución 32/2026, el Estado deja de fijar un precio único y regulado para la oblea de la VTV. Esta determinación da paso a un mercado de libre competencia, lo que implica que el valor final del trámite quedará sujeto a las lógicas de la oferta y la demanda.
Los automovilistas encontrarán importantes oscilaciones en los costos según el prestador seleccionado, la zona geográfica del taller y el volumen de demanda de turnos estacionales.
Los parámetros evaluados sobre el vehículo continuarán siendo los mismos: eficiencia del sistema de frenado, estado y dibujo de los neumáticos, tren delantero, suspensión, gases contaminantes, dirección y luces. El proceso se moderniza a través de una fuerte digitalización, incorporando certificados electrónicos inteligentes interconectados de forma directa con los registros de patentes y las agencias de seguridad vial.
Para asistir al turno, el conductor deberá presentar la documentación de rutina: cédula verde o azul, registro de conducir vigente y la póliza del seguro obligatorio de la unidad.
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