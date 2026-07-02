VTV: lo que sucederá con los precios de la verificación tras la habilitación de talleres particulares

De este modo, talleres mecánicos de barrio, concesionarias oficiales de marcas e importadores de automotores podrán brindar el servicio y emitir la oblea oficial, siempre que acrediten solvencia técnica y completen la inscripción en el flamante Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.

Otras cosas a tener en cuenta

Por disposición del Ministerio de Transporte, mediante la Resolución 32/2026, el Estado deja de fijar un precio único y regulado para la oblea de la VTV. Esta determinación da paso a un mercado de libre competencia, lo que implica que el valor final del trámite quedará sujeto a las lógicas de la oferta y la demanda.

Los automovilistas encontrarán importantes oscilaciones en los costos según el prestador seleccionado, la zona geográfica del taller y el volumen de demanda de turnos estacionales.

Los parámetros evaluados sobre el vehículo continuarán siendo los mismos: eficiencia del sistema de frenado, estado y dibujo de los neumáticos, tren delantero, suspensión, gases contaminantes, dirección y luces. El proceso se moderniza a través de una fuerte digitalización, incorporando certificados electrónicos inteligentes interconectados de forma directa con los registros de patentes y las agencias de seguridad vial.

Para asistir al turno, el conductor deberá presentar la documentación de rutina: cédula verde o azul, registro de conducir vigente y la póliza del seguro obligatorio de la unidad.