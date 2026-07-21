Brutal robo a un chofer de aplicación en La Plata: lo golpearon para llevarse la moto y un celular

La Policía busca al delincuente y a su cómplice

A su vez, el delincuente habría contado con la colaboración de una mujer, con quien escapó inmediatamente después del robo, según informó el sitio 0221.

Luego del brutal ataque, el chofer de la aplicación de viajes fue asistido por los propios vecinos de la zona. Una mujer le prestó un teléfono para que pudiera comunicarse con el 911 y dar aviso a la Policía, mientras que un hombre también se acercó y aseguró conocer a los responsables del asalto.

La causa quedó en manos de la Justicia, que buscará identificar a los autores del hecho y recuperar la moto robada.

Intentó robarle a un chofer de app, quedó atrapada en el auto y terminó presa

Una joven de 19 años y un adolescente de 16 fueron detenidos tras intentar asaltar al conductor de una aplicación de viajes en el barrio Mirador de la ciudad de Córdoba. En medio del robo, la sospechosa quedó atrapada dentro del auto y fue trasladada por la propia víctima hasta una dependencia policial.

El chofer evitó el robo y llevó a la sospechosa ante la policía

El hecho ocurrió en horas de la madrugada cuando el chofer llegó al lugar de encuentro a bordo de un Fiat Cronos. Una vez allí, fue abordado por la joven y el adolescente, quienes intentaron sustraerle sus pertenencias.

Ante la resistencia del chofer, los delincuentes intentaron escapar, pero la joven quedó atrapada dentro del vehículo. En paralelo, el adolescente y un tercer sujeto que permanecía oculto comenzaron a arrojar elementos contundentes contra el auto para evitar la huida, lo que provocó la rotura de la luneta trasera.

Pese a la brutalidad del asalto, el conductor pudo escapar del lugar, aun con la sospechosa dentro de su vehículo. Sin dudarlo, se dirigió directamente hacia una dependencia policial, donde la joven fue detenida.

Según detallaron fuentes policiales, minutos más tarde, el presunto cómplice también presentó en la dependencia y resultó aprehendido.

Durante el procedimiento, la Policía de Córdoba secuestró un teléfono celular, el cual fue puesto a disposición de la Justicia para su posterior análisis.