Vuelve el tren que une Olivos con el Delta y tiene vista por las mansiones soñadas del bajo
El regreso del Tren de la Costa está confirmado. Trenes Argentinos confirmó la extensión de la suspensión del servicio. Conocé cuándo vuelve a circular.
El pintoresco Tren de la Costa, famoso por su recorrido turístico que atraviesa la zona norte del Conurbano y ofrece una vista privilegiada de las imponentes casonas del bajo, se prepara para volver a funcionar. Sin embargo, los miles de pasajeros diarios y turistas que lo utilizan deberán armarse de paciencia, ya que su ansiado regreso sufrió una nueva demora.
La empresa Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) informó de manera oficial que la línea Mitre ramal Delta continuará sin prestar servicio hasta este viernes 8 de mayo inclusive. Cabe recordar que las formaciones no circulan desde el pasado lunes 13 de abril y, según el cronograma original de cortes, la reanudación estaba prevista para el pasado domingo 3 de mayo.
Por qué se demora la vuelta del Tren de la Costa
Según explicaron desde la operadora ferroviaria, la extensión de la medida no está relacionada con problemas en los trenes o en el tendido eléctrico, sino que se debe a fuertes demoras en una serie de obras pluviales que está ejecutando actualmente el municipio de San Isidro.
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Puntualmente, se trata de la obra de construcción de un aliviador de desagües pluviales en la cuenca Alto Perú. Estos importantes trabajos de infraestructura hídrica implican el cruce de caños colectores por debajo del tendido de las vías, exactamente a la altura del paso a nivel ubicado en la calle Treinta y Tres Orientales, lo que imposibilita el paso seguro de las formaciones.
Mientras dure esta interrupción hasta el próximo fin de semana, los usuarios deberán optar por líneas de colectivos como vías alternativas de transporte para movilizarse. Este ramal había sido una pieza fundamental durante el verano pasado, garantizando la conectividad hacia Tigre y aliviando el flujo de pasajeros mientras el ramal principal de la línea Mitre estuvo suspendido por tareas de renovación.
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