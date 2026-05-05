Vuelve el tren que une Olivos con el Delta y tiene vista por las mansiones soñadas del bajo

Puntualmente, se trata de la obra de construcción de un aliviador de desagües pluviales en la cuenca Alto Perú. Estos importantes trabajos de infraestructura hídrica implican el cruce de caños colectores por debajo del tendido de las vías, exactamente a la altura del paso a nivel ubicado en la calle Treinta y Tres Orientales, lo que imposibilita el paso seguro de las formaciones.

Mientras dure esta interrupción hasta el próximo fin de semana, los usuarios deberán optar por líneas de colectivos como vías alternativas de transporte para movilizarse. Este ramal había sido una pieza fundamental durante el verano pasado, garantizando la conectividad hacia Tigre y aliviando el flujo de pasajeros mientras el ramal principal de la línea Mitre estuvo suspendido por tareas de renovación.