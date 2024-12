Muerte de la pareja de Fernando Cáceres: la Justicia espera la pericia a los celulares

En el informe conocido este martes los médicos forenses detallaron que “no se encontró ningún signo de violencia anterior a la caída” así como tampoco “signos de defensa de la víctima”, como podrían ser lesiones en los miembros superiores – manos y brazos - compatibles con algún intento de defenderse ante algún tipo de agresión. Por otra parte, sí se hallaron “lesiones y fracturas producto de la caída”.

La autopsia aportó datos claves y fundamentales para la investigación. Las hipótesis ahora se centrarían en un posible accidente o un suicidio.

Mientras tanto, la causa sigue caratulada como "averiguación de causales de muerte” y el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas espera el resultado de la pericia de los teléfonos celulares de Candia y Cáceres, con el objetivo de encontrar pruebas que puedan esclarecer lo sucedido. También se ordenó un relevo de cámaras de seguridad de la zona.

Las pericias a los celulares serán llevadas a cabo por la Policía Federal Argentina, pero se espera que los resultados se demoren, ya que los análisis están previstos para marzo del próximo año, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

En paralelo, Cáceres no fue detenido. Al momento del hecho, en la unidad se encontraban únicamente la mujer y el exfutbolista. El lunes, luego de que la Policía Bonaerense llegara al lugar tras un llamado de alerta al 911, él confesó a los efectivos que había mantenido una discusión con Candia, pero aseguró que luego se quedó dormido y, al despertarse, vio la trágica escena.

Grave denuncia de la familia de la pareja del Negro Cáceres: "No se mató, la mataron"

La familia de Raquel Candia apuntó a un hecho de violencia de género: “Mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron. Estoy re seguro que ella no se va a matar. Lo que tengo claro es que la mataron”, sostuvo uno de los hermanos de la mujer.

"Cómo no vamos a sospechar (de Cáceres) si hay vecinos que llamaron diciendo que hubo violencia de género. ¿Qué duda hay?", planteó. Y luego, volvió a apuntar contra el ex futbolista: "Ella me pedía ayuda. Estaba muy triste. Él la tenía atrapada y no la dejaba salir. Siempre estaba presionándola y no la dejaba estar un domingo con la familia".

En la misma línea, otro de los hermanos precisó: "Hay vecinos que dijeron que hubo violencia, empujones y griterío antes de que caiga”.

Entre las acusaciones de la familia de la víctima, también apareció el nombre del exmarido, quien la habría echado de su domicilio anterior, según precisaron sus hermanos. “Ella hace más de un mes que no veía a sus hijos. Veía a mis nietos en mi casa. Y desde el Día de la Madre no los vio más”, explicó Adela, madre de Raquel.

Y detalló: "Muchos problemas tuvo con el marido. Con el actual no sé porque nunca llegué a conocerlo bien. Nunca vine a la casa. Lo que dije la última vez que hablamos fue que volviera a mi casa, porque era la única forma de ver a los hijos”