Muertes de bebés en un hospital de Córdoba: la estremecedora declaración de una médica

Moralez fue la primera en sentarse en el banquillo ante los jueces Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación.

La acusada no tuvo inconvenientes al momento de responder las preguntas de la fiscal Mercedes Balestrini y sus palabras eran de las más esperadas dado que la médica trabajó en el hospital desde su fundación en 1998 hasta el día que fue imputada.

hospital materno noenatal cordoba

“No tengo dudas que hubo una mano asesina. Necesito saber quién mató a esos niños, si la acusada principal es o no, necesito que se sepa quién fue y si alguien va a volver a hacerlo”, sostuvo Moralez.

Y agregó: “A la luz de los hechos, con dos autopsias con causa no natural, me resulta inevitable que no pueda asociar para atrás que Gino, que Isabella, tal vez Francisco, Benjamín y otros niños fueron víctimas”.

Según la médica, luego de las muertes se evaluaron diversas hipótesis médicas sobre qué pudo haber sucedido con los menores que, en todos los casos, eran recién nacidos y se encontraban en buen estado de salud.

En ese sentido, desmintió las acusaciones de la defensa de Brenda Agüero respecto a la limpieza en el hospital: “No era una mugre, no se hacían experimentos ni había tráfico de órganos. El hospital Materno Neonatal era una institución excelente, que se ocupaba de cuidar a las madres y a sus bebés”, sostuvo en el juicio.

Uno por uno, todos los acusados

La causa por la muerte de los cinco bebés y el homicidio en grado de tentativa de otros 8 tiene como acusados a:

Brenda Agüero : era enfermera y es la principal acusada, señalada como la autora material e intelectual de las muertes. Está detenida desde agosto de 2022 en el penal de Bouwer, imputada por “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal por cinco hechos” (bebés que murieron a las horas de nacer) y “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal en grado de tentativo por ocho hechos” (bebés que sobrevivieron).

: era enfermera y es la principal acusada, señalada como la autora material e intelectual de las muertes. Está detenida desde agosto de 2022 en el penal de Bouwer, imputada por “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal por cinco hechos” (bebés que murieron a las horas de nacer) y “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal en grado de tentativo por ocho hechos” (bebés que sobrevivieron). Diego Cardozo : ex ministro de Salud de Córdoba. Renunció en agosto de 2022, días después de que se hiciera público el escándalo. Está imputado por “omisión de los deberes de funcionario público” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”.

: ex ministro de Salud de Córdoba. Renunció en agosto de 2022, días después de que se hiciera público el escándalo. Está imputado por “omisión de los deberes de funcionario público” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”. Liliana Asís : ex directora del Hospital Neonatal. Se encuentra con prisión domiciliaria desde mayo de 2023, pero está privada de la libertad desde febrero. Está acusada de “encubrimiento agravado”, “falsedad ideológica”, “omisión de deberes de funcionaria pública” y “encubrimiento por el hecho precedente” (homicidios en serie).

: ex directora del Hospital Neonatal. Se encuentra con prisión domiciliaria desde mayo de 2023, pero está privada de la libertad desde febrero. Está acusada de “encubrimiento agravado”, “falsedad ideológica”, “omisión de deberes de funcionaria pública” y “encubrimiento por el hecho precedente” (homicidios en serie). Claudia Ringelheim : ex vicedirectora del Hospital Neonatal. Está imputada por “omisión de deberes de funcionario público” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública”.

: ex vicedirectora del Hospital Neonatal. Está imputada por “omisión de deberes de funcionario público” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública”. Alejandro Escudero Salama : ex vicedirector de Gestión Hospitalaria del Hospital Materno Neonatal. Está imputado por “omisión de deberes de funcionario público” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”.

: ex vicedirector de Gestión Hospitalaria del Hospital Materno Neonatal. Está imputado por “omisión de deberes de funcionario público” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”. Blanca Alicia Ariza : ex jefa de Enfermería del Neonatal. Está imputada por “omisión de deberes de funcionaria pública” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública”.

: ex jefa de Enfermería del Neonatal. Está imputada por “omisión de deberes de funcionaria pública” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública”. Pablo Carvajal : ex secretario de Salud. Está imputado por “omisión de los deberes de funcionario público” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”.

: ex secretario de Salud. Está imputado por “omisión de los deberes de funcionario público” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”. Alejandro Gauto : abogado y ex secretario de Legales del Ministerio de Salud. Está imputado por “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”.

: abogado y ex secretario de Legales del Ministerio de Salud. Está imputado por “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”. Marta Gómez : ex jefa de Neonatología del Neonatal. Está imputada por “falsedad ideológica”, “omisión de deberes de funcionaria pública” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública”.

: ex jefa de Neonatología del Neonatal. Está imputada por “falsedad ideológica”, “omisión de deberes de funcionaria pública” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública”. Adriana Moralez : médica del Neonatal. Está imputada por “falsedad ideológica”, “omisión de deberes de funcionaria pública” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”.

: médica del Neonatal. Está imputada por “falsedad ideológica”, “omisión de deberes de funcionaria pública” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”. María Alejandra Luján: neonatóloga. Está imputada por “omisión de los deberes de funcionario público” y “falsedad ideológica”.