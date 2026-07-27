Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 27 de julio
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de semana con clima inestable en el AMBA. Cómo sigue el pronóstico del tiempo.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo un cierre de fin de semana ideal, casi primaveral, pero el clima se tornaría nuevamente inestable desde este lunes, con posibles lluvias; según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El inicio de la semana sería con inestabilidad, una vez más. El SMN prevé un lunes con cielo nublado en las primeras horas del día y probabilidad de chaparrones en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 12 y 16 grados.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para el organismo nacional, la del lunes será la única jornada con mal clima, ya que prevé desde el martes un regreso de la estabilidad, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas oscilando entre 12 y 17 grados.
Del mismo modo, el miércoles tendría todavía cielo mayormente nublado durante toda la jornada; acompañado de una temperatura mínima de 9 grados y una máxima que trepará hasta los 16.
Para el jueves, las condiciones variarían entre cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado desde la tarde y para la noche; con 7 grados de mínima y 16 grados de máxima.
Cerrando la semana, el viernes, siempre según el organismo nacional, se anticipa con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y marcas térmicas de entre 9 y 18 grados.
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