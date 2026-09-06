Multas que superan los $6 millones: la provincia que fijará este monto por alcoholemia positiva
El nuevo esquema de infracciones empezó a aplicarse sobre las actas labradas desde el 16 de agosto de 2026. Conocé los detalles.
El Gobierno de una provincia argentina aumentó el valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro que se usa para calcular las multas de en la provincia. La actualización llevó la UF de $500 a $600 y se empezó a aplicar a las actas de infracción vial labradas desde el 16 de agosto de 2026.
El incremento es del 20% y alcanza a las distintas categorías previstas por la normativa provincial. Entre las sanciones más altas están las relacionadas con la alcoholemia positiva: dependiendo de la cantidad de alcohol detectada, esta infracción puede llegar hasta los $6.600.000. La provincia en cuestión es Mendoza.
La provincia que fijará una multa millonaria por alcoholemia
La nueva Unidad Fija de Mendoza quedó establecida en $600. Este valor se debe a la metodología prevista por la legislación provincial, que toma como referencia el equivalente al 40% del precio de venta al público de un litro de nafta súper en las sedes del Automóvil Club Argentino (ACA) de la Ciudad de Mendoza.
La Resolución 1875/26 establece que los $600 son de aplicación obligatoria para las actas de infracción vial hechas desde el 16 de agosto de 2026. Las multas que se labraron desde esa fecha deben calcularse con el nuevo valor, mientras que las actas anteriores mantienen el parámetro que correspondía.
Estamos hablando del segundo aumento de la UF durante 2026. A principio de año había pasado de $420 a $500 y ahora volvió a modificarse hasta los $600. El cambio impacta sobre todas las infracciones cuyo monto está expresado en Unidades Fijas.
Las multas más altas corresponden a los casos de alcoholemia positiva. Para los conductores que registren entre 0,5 y 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre, se contemplan sanciones de entre 3.000 y 6.000 UF. Con la nueva referencia de $600, los montos van desde $1.800.000 hasta $3.600.000.
Cuando la medición alcanza 1 gramo o más de alcohol en sangre, la sanción económica se ubica entre 4.000 y 11.000 UF. Esto significa que la multa empieza en un mínimo de $2.400.000 y puede llegar hasta $6.600.000, según la graduación y las circunstancias.
En estos casos, el pago de la multa no es la única consecuencia. Para alcoholemias de hasta 0,99 gramos, la normativa prevé inhabilitación para conducir de entre 30 y 180 días. Cuando el resultado es de 1 gramo o más, la inhabilitación puede extenderse entre 90 y 365 días y también pueden intervenir otras sanciones.
Cuánto cuesta cada multa de tránsito según la gravedad
Con el valor actualizado, las faltas leves equivalen a 100 UF, por lo que la sanción llega a $60.000. Las faltas graves representan 700 UF, con una multa de $420.000, mientras que las faltas graves alcanzan las 1.000 UF, equivalentes a $600.000. También existe el denominado concurso de faltas, que se aplica cuando un conductor comete dos o más infracciones. En ese caso corresponden 1.500 UF, por lo que la sanción sube a $900.000.
La actualización de la Unidad Fija no modifica solamente el importe que se debe pagar. En ciertas infracciones también pueden existir otras consecuencias, como la retención del vehículo, la suspensión o inhabilitación para conducir y, en los casos más graves, sanciones contravencionales.
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