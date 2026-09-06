Jubilaciones y pensiones ANSES en septiembre 2026: cómo serán los nuevos haberes y el simulador online
ANSES actualizó los montos de las jubilaciones y pensiones para septiembre de 2026 y confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Cómo calcular cuánto corresponde cobrar este mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los nuevos valores que cobrarán jubilados y pensionados durante septiembre de 2026. La actualización alcanza a las jubilaciones del régimen general, las pensiones y otras prestaciones previsionales.
A los nuevos haberes se suma la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, que se paga completo a quienes reciben el haber mínimo y de manera proporcional para determinados beneficiarios con ingresos superiores. De esta manera, el ingreso final dependerá tanto del haber correspondiente como del refuerzo que reciba cada titular.
Con los valores de septiembre, la jubilación mínima quedó establecida en $428.633,20. Al incorporar los $70.000 del bono extraordinario, quienes cobran la mínima alcanzarán un ingreso total de $498.633,20 durante el mes.
Cómo utilizar el simulador online para calcular el haber de septiembre
El simulador permite conocer de manera sencilla cuánto corresponde cobrar en septiembre de 2026, teniendo en cuenta el haber actualizado y el bono extraordinario. Para realizar el cálculo se debe seleccionar el tipo de prestación o ingresar el monto correspondiente al beneficio.
A partir de esa información, la herramienta permite visualizar por separado el haber base, el monto correspondiente al bono y el total final que debería acreditarse en la cuenta bancaria del beneficiario.
El punto central para realizar el cálculo es el bono de $70.000. Quienes cobran la jubilación mínima reciben el refuerzo completo, mientras que para los ingresos intermedios el adicional se otorga de manera proporcional. Por este motivo, dos jubilados con haberes diferentes pueden recibir también distintos montos del bono.
La herramienta resulta especialmente útil para quienes cobran por encima del haber mínimo y quieren conocer qué parte del refuerzo extraordinario les corresponde, además de consultar cuál será el ingreso total previsto para septiembre.
Los nuevos montos ANSES septiembre 2026
La actualización establecida para septiembre modificó los valores de las jubilaciones, pensiones no contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En todos los casos, el importe final puede variar según la prestación y la aplicación del bono extraordinario.
Uno de los principales valores de referencia es el de la jubilación mínima, que pasó a $428.633,20. Con el bono completo de $70.000, el monto total asciende a $498.633,20.
En tanto, quienes tengan ingresos superiores al haber mínimo podrán recibir un bono proporcional hasta alcanzar el límite establecido para el refuerzo. Esto significa que el adicional se reduce progresivamente a medida que aumenta el haber previsional.
ANSES aplica estos importes a las liquidaciones correspondientes a septiembre de 2026, por lo que los beneficiarios deberán considerar tanto el nuevo haber como el eventual refuerzo económico al momento de revisar cuánto cobrarán durante el mes.
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