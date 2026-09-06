Jubilaciones y pensiones ANSES en septiembre 2026: cómo serán los nuevos haberes y el simulador online

El punto central para realizar el cálculo es el bono de $70.000. Quienes cobran la jubilación mínima reciben el refuerzo completo, mientras que para los ingresos intermedios el adicional se otorga de manera proporcional. Por este motivo, dos jubilados con haberes diferentes pueden recibir también distintos montos del bono.

La herramienta resulta especialmente útil para quienes cobran por encima del haber mínimo y quieren conocer qué parte del refuerzo extraordinario les corresponde, además de consultar cuál será el ingreso total previsto para septiembre.

Los nuevos montos ANSES septiembre 2026

La actualización establecida para septiembre modificó los valores de las jubilaciones, pensiones no contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En todos los casos, el importe final puede variar según la prestación y la aplicación del bono extraordinario.

Uno de los principales valores de referencia es el de la jubilación mínima, que pasó a $428.633,20. Con el bono completo de $70.000, el monto total asciende a $498.633,20.

En tanto, quienes tengan ingresos superiores al haber mínimo podrán recibir un bono proporcional hasta alcanzar el límite establecido para el refuerzo. Esto significa que el adicional se reduce progresivamente a medida que aumenta el haber previsional.

ANSES aplica estos importes a las liquidaciones correspondientes a septiembre de 2026, por lo que los beneficiarios deberán considerar tanto el nuevo haber como el eventual refuerzo económico al momento de revisar cuánto cobrarán durante el mes.