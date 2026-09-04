El Gobierno activó el tarifario de las multas de tránsito y pueden cobrar hasta $3.799.960 en Buenos Aires
Con la entrada en vigencia de una nueva normativa de tránsito, comenzó a regir una clasificación nacional que unifica 117 infracciones.
La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia actualizaron los montos de las multas de tránsito, haciendo muchas infracciones se vuelvan un gran dolor de cabeza para los conductores. Estas sanciones, que pueden ir desde estacionar en lugares prohibidos hasta exceder los límites de velocidad, representan un gasto económico y pueden traer consecuencias si no se abonan a tiempo.
El incumplimiento en el pago de la multa puede derivar en intereses acumulativos, bloqueos administrativos e incluso la imposibilidad de renovar la licencia o transferir el auto. Los conductores pueden revisar sus multas de manera online ingresando su Documento Nacional de Identidad (DNI) o la patente del vehículo en la web oficial.
Cuál es la multa más cara de CABA en 2026
La sanción de mayor valor corresponde al exceso de velocidad extremo. Los conductores que circulen a más de 140 kilómetros por hora pueden recibir una penalización de entre 400 y 4.000 UF.
Con el valor vigente de la unidad, esto representa un rango que va desde $379.996 hasta $3.799.960. Por lo tanto, una sola infracción puede superar ampliamente el millón de pesos.
Las otras infracciones que pueden costar más de un millón de pesos
El alcohol al volante también aparece entre las conductas con las sanciones más elevadas. La penalidad puede llegar hasta $1.899.980, de acuerdo con la cantidad de UF prevista para este tipo de falta.
Otra de las infracciones importantes es cruzar un semáforo en rojo. En este caso, la sanción puede ubicarse entre $284.997 y $1.424.985, según la gravedad contemplada por la normativa porteña.
También se establece una multa de $949.990 para quienes circulen con la patente tapada, adulterada o en condiciones que impidan su correcta identificación.
Cuánto cuestan otras multas frecuentes
Entre las sanciones vigentes aparecen:
- Circular sin VTV: entre $94.999 y $379.996.
- No utilizar el cinturón de seguridad: $94.999.
- Usar el celular mientras se conduce: $94.999.
- Enviar mensajes de texto al manejar: $189.998.
- Estacionar en un lugar reservado para personas con movilidad reducida: $284.997.
- Circular sin seguro: $284.997.
La cantidad de UF asignada a cada conducta determina finalmente cuánto deberá pagar el infractor.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario