El Gobierno activó el tarifario de las multas de tránsito y pueden cobrar hasta $3.799.960 en Buenos Aires

Otra de las infracciones importantes es cruzar un semáforo en rojo. En este caso, la sanción puede ubicarse entre $284.997 y $1.424.985, según la gravedad contemplada por la normativa porteña.

También se establece una multa de $949.990 para quienes circulen con la patente tapada, adulterada o en condiciones que impidan su correcta identificación.

Cuánto cuestan otras multas frecuentes

Entre las sanciones vigentes aparecen:

Circular sin VTV: entre $94.999 y $379.996.

entre $94.999 y $379.996. No utilizar el cinturón de seguridad: $94.999.

$94.999. Usar el celular mientras se conduce: $94.999.

$94.999. Enviar mensajes de texto al manejar: $189.998.

$189.998. Estacionar en un lugar reservado para personas con movilidad reducida: $284.997.

$284.997. Circular sin seguro: $284.997.

La cantidad de UF asignada a cada conducta determina finalmente cuánto deberá pagar el infractor.