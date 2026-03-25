Multas de tránsito: a cuánto se irán los valores de las infracciones
Tras el nuevo ajuste, las multas van desde $48.000 y pueden alcanzar los $3.800.000. La actualización se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre. Los detalles en la nota.
En la Ciudad de Buenos Aires, las multas de tránsito recibieron, desde el pasado 3 de marzo, un nuevo ajuste que incrementó el costo de diferentes infracciones, con montos que van desde $48.000 hasta $3.800.000. Esta actualización se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre.
El aumento se basa en la Unidad Fija (UF), cuyo valor se vincula al precio de la nafta premium, ajustándose según las variaciones del combustible. De esta manera, las autoridades buscan mejorar la seguridad en la ciudad y disminuir los accidentes causados por errores o imprudencia de los conductores.
A cuánto pasan los nuevos valores de las multas de tránsito
Desde el 3 de marzo, los conductores en la Ciudad de Buenos Aires deben cumplir con un nuevo régimen de multas tras la actualización de la Unidad Fija (UF), que ahora vale $949,99.
Este ajuste coloca al exceso de velocidad como la infracción más costosa: superar los 140 km/h puede generar sanciones de entre $379.996 y $3.799.960, según la gravedad y el tipo de vía.
Otras falta severamente sancionada es pasar un semáforo en rojo, con valores que comienzan en $284.997 y pueden llegar a $1.424.985 en casos de reincidencia o riesgo elevado.
Alterar o tapar la patente también se castiga con durezas: la sanción fija es de $949.990. Además, conductas que afectan directamente la seguridad vial, como usar el celular al volante, tienen multas que parten de $94.999 y pueden duplicarse si se envían mensajes.
Los casos de alcoholemia por encima del límite permitido pueden alcanzar cerca de $1.500.000, reflejando un sistema diseñado para aumentar la seguridad y reducir accidentes en las calles de la ciudad.
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