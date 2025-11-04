Multas de tránsito: el valor de las infracciones en noviembre 2025
Tanto la provincia como la Ciudad de Buenos Aires aumentaron los montos de las infracciones. Conocé todos los detalles en la nota.
Tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la Provincia de Buenos Aires anunciaron, durante los últimos días, actualizaciones en los montos de las multas de tránsito, con el objetivo que las infracciones no solo tengan un impacto legal, sino también económico.
En la Provincia, por ejemplo, el valor de las multas se calcula según Unidad Fija (UF), que se ajusta conforme sube la inflación. Para determinar su valor, se toma como base el precio de medio litro de nafta premium publicado por el Automóvil Club Argentino (ACA).
El valor de las multas de tránsito en noviembre 2025
Las infracciones tienen como objetivo reducir los accidentes viales y asegurar que los conductores cumplen con las leyes al transitar. Estos son los valores de las infracciones para el undécimo mes del año en CABA y PBA.
En CABA
- Superar la velocidad máxima hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70
- Exceso grave de velocidad (más de 140 km/h): $3.194.040
- Mal estacionamiento: $79.851
- No contar con la VTV vigente: $79.851
- Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50
- Obstruir rampas para personas con discapacidad: $239.553
- Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430
- Tapar la patente: $798.510
- Pasar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020
- Conducir usando el celular: $159.702
- No cumplir con el grabado de autopartes: $119.776,50
- Intentar colarse en peajes de AUSA: $119.776,50
- No usar cinturón de seguridad: $79.851
- Conducir con auriculares: $79.851
- No portar licencia de conducir: $39.925,50
- Vidrios polarizados: $39.925,50
En PBA
- Exceso de velocidad (150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.
- Conducir con exceso de alcohol en sangre o tras consumir estupefacientes (200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.
- Conducir sin seguro (50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.
- Circular sin VTV (300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.
- Circular en contramano o por banquina (200 a 1000 UF): de $481.800 a $1.606.000.
- Usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000.
- Pasar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.
- Mal estacionamiento (50 a 100 UF): de $80.300 a $160.600.
- No usar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.
- Conducir sin patente (50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.
- Negarse a mostrar la documentación exigida (100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.
