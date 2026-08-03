Cuándo prescriben las multas de tránsito y cómo consultar el historial

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5 años para todas las faltas.

5 años para todas las faltas. Provincia de Buenos Aires: 2 años para leves, 5 años para graves.

2 años para leves, 5 años para graves. Córdoba: 3 años para todas las infracciones.

3 años para todas las infracciones. Chaco : 2 años para leves, 5 años las graves.

: 2 años para leves, 5 años las graves. Chubut : 6 meses para faltas sin iniciar procedimiento, 1 año con procedimiento iniciado y 2 años con sentencia firme.

: 6 meses para faltas sin iniciar procedimiento, 1 año con procedimiento iniciado y 2 años con sentencia firme. Catamarca : 2 años las leves, 3 años las graves.

: 2 años las leves, 3 años las graves. Corrientes : 2 años para todas las faltas.

: 2 años para todas las faltas. Entre Ríos : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Formosa : 1 año para las leves, 2 años para las faltas graves.

: 1 año para las leves, 2 años para las faltas graves. Jujuy : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. La Pampa : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. La Rioja : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Mendoza : 2 años para las leves, 3 años las graves.

: 2 años para las leves, 3 años las graves. Misiones : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Neuquén : 3 años para todas las faltas.

: 3 años para todas las faltas. Río Negro : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Salta : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. San Juan : 2 años para todas las faltas.

: 2 años para todas las faltas. San Luis : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Santa Cruz : 2 años (leves), 5 años (graves)

: 2 años (leves), 5 años (graves) Santa Fe : 2 años (leves), 5 años (graves)

: 2 años (leves), 5 años (graves) Santiago del Estero : 2 años (leves), 5 años (graves)

: 2 años (leves), 5 años (graves) Tierra del Fuego : 2 años para todas las faltas.

: 2 años para todas las faltas. Tucumán: 2 años (leves), 5 años (graves).

La prescripción no siempre se aplica automáticamente. En muchos casos, el conductor debe solicitarla ante el organismo correspondiente, como un juzgado de faltas o la autoridad de tránsito local. Además, el plazo puede interrumpirse si se inicia un procedimiento administrativo o judicial relacionado con la infracción.

Cómo consultar las multas de tránsito

La consulta se hace a través de la web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

Seleccionar la opción " Tránsito y Movilidad " y luego " Infracciones de Tránsito ": por patente o por DNI. Se recomienda hacer la búsqueda dos veces (una por cada opción) para verificar que los datos que arroja el sistema sean correctos.

" y luego " ": por patente o por DNI. Se recomienda hacer la búsqueda dos veces (una por cada opción) para verificar que los datos que arroja el sistema sean correctos. Colocar la tilde haciendo clic en el botón interactivo “ No soy un robot ”.

”. Al finalizar, el sitio arrojará el estado de situación del conductor o del vehículo. En caso de no tener deudas, se podrá descargar el libre deuda de forma rápida, sencilla y directa. En caso de tener deudas pendientes aparecerá el monto total a pagar y el detalle de las infracciones.

Monto de las multas en julio 2026

Valores de las multas en la provincia de Buenos Aires

Conducir sin seguro (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.

Mal estacionamiento (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.

Circular sin patente (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.

Usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $227.100 y $454.200.

Cruzar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.

Negarse a presentar la documentación obligatoria (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.

No utilizar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.

Exceso de velocidad (150 a 1.000 UF): entre $340.650 y $2.271.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo efectos de estupefacientes (200 a 1.000 UF): entre $454.200 y $2.271.000.

Circular en contramano o por la banquina (200 a 1.000 UF): entre $454.200 y $2.271.000.

Circular sin la VTV vigente (300 a 1.000 UF): entre $681.300 y $2.271.000.

Valores de las multas en CABA