Cuándo prescriben las multas de tránsito y cómo consultar el historial
La fecha de prescripción varía según el nivel de gravedad y la jurisdicción, alcanzando los cinco años como máximo. Los detalles en la nota.
Las multas de tránsito pueden causar un gran dolor de cabeza para los conductores. Es que estas, si no se pagan en tiempo y forma, generan intereses e imposibilita a cada usuario a realizar diferentes tipos de trámites, como, por ejemplo, la renovación del carnet de conducir. Por este motivo, es fundamental evitar ser sancionados y, en caso de una infracción, pagarla en tiempo y forma.
A nivel nacional, la Ley de Tránsito establece ciertos plazos generales para la prescripción de las multas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada provincia y ciudad puede adaptar estos plazos a su propia normativa, lo que significa que los tiempos de prescripción pueden diferir significativamente de una jurisdicción a otra.
Cuándo prescriben las multas
Las multas de tránsito no tienen vigencia ilimitada y, una vez cumplido el plazo establecido por la normativa, pueden dejar de ser exigibles. Sin embargo, los tiempos varían según la provincia donde fue cometida la infracción y la gravedad de la falta.
La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece como referencia general que las infracciones leves prescriben a los dos años, mientras que las faltas graves tienen un plazo de cinco años.
De todos modos, cada jurisdicción puede establecer sus propios criterios y modificar esos períodos:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5 años para todas las faltas.
- Provincia de Buenos Aires: 2 años para leves, 5 años para graves.
- Córdoba: 3 años para todas las infracciones.
- Chaco: 2 años para leves, 5 años las graves.
- Chubut: 6 meses para faltas sin iniciar procedimiento, 1 año con procedimiento iniciado y 2 años con sentencia firme.
- Catamarca: 2 años las leves, 3 años las graves.
- Corrientes: 2 años para todas las faltas.
- Entre Ríos: 5 años para todas las faltas.
- Formosa: 1 año para las leves, 2 años para las faltas graves.
- Jujuy: 5 años para todas las faltas.
- La Pampa: 5 años para todas las faltas.
- La Rioja: 5 años para todas las faltas.
- Mendoza: 2 años para las leves, 3 años las graves.
- Misiones: 5 años para todas las faltas.
- Neuquén: 3 años para todas las faltas.
- Río Negro: 5 años para todas las faltas.
- Salta: 5 años para todas las faltas.
- San Juan: 2 años para todas las faltas.
- San Luis: 5 años para todas las faltas.
- Santa Cruz: 2 años (leves), 5 años (graves)
- Santa Fe: 2 años (leves), 5 años (graves)
- Santiago del Estero: 2 años (leves), 5 años (graves)
- Tierra del Fuego: 2 años para todas las faltas.
- Tucumán: 2 años (leves), 5 años (graves).
La prescripción no siempre se aplica automáticamente. En muchos casos, el conductor debe solicitarla ante el organismo correspondiente, como un juzgado de faltas o la autoridad de tránsito local. Además, el plazo puede interrumpirse si se inicia un procedimiento administrativo o judicial relacionado con la infracción.
Cómo consultar las multas de tránsito
La consulta se hace a través de la web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
- Seleccionar la opción "Tránsito y Movilidad" y luego "Infracciones de Tránsito": por patente o por DNI. Se recomienda hacer la búsqueda dos veces (una por cada opción) para verificar que los datos que arroja el sistema sean correctos.
- Colocar la tilde haciendo clic en el botón interactivo “No soy un robot”.
- Al finalizar, el sitio arrojará el estado de situación del conductor o del vehículo. En caso de no tener deudas, se podrá descargar el libre deuda de forma rápida, sencilla y directa. En caso de tener deudas pendientes aparecerá el monto total a pagar y el detalle de las infracciones.
Monto de las multas en julio 2026
Valores de las multas en la provincia de Buenos Aires
- Conducir sin seguro (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.
- Mal estacionamiento (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.
- Circular sin patente (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.
- Usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $227.100 y $454.200.
- Cruzar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.
- Negarse a presentar la documentación obligatoria (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.
- No utilizar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.
- Exceso de velocidad (150 a 1.000 UF): entre $340.650 y $2.271.000.
- Conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo efectos de estupefacientes (200 a 1.000 UF): entre $454.200 y $2.271.000.
- Circular en contramano o por la banquina (200 a 1.000 UF): entre $454.200 y $2.271.000.
- Circular sin la VTV vigente (300 a 1.000 UF): entre $681.300 y $2.271.000.
Valores de las multas en CABA
- Conducir sin licencia habilitante (50 UF): $47.499,50.
- No respetar la velocidad mínima permitida (70 UF): $66.499,30.
- No utilizar el cinturón de seguridad (100 UF): $94.999.
- Usar el celular mientras se conduce (100 UF): $94.999.
- Enviar mensajes de texto al volante (200 UF): $189.998.
- Facilitar el vehículo a un menor de edad (200 UF): $189.998.
- Estacionar en rampas o espacios reservados para personas con discapacidad (300 UF): $284.997.
- Cruzar un semáforo en rojo (entre 300 y 1.500 UF): entre $284.997 y $1.424.985.
- Exceder el límite máximo de velocidad y circular a más de 140 km/h (entre 400 y 4.000 UF): desde $379.996 hasta $3.799.960.
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